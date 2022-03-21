نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة دعم الكهرباء فى الأردن 2022 عبر موقع kahraba.gov.jo في المقال التالي
رابط التسجيل في منصة دعم الكهرباء الأردن 2022 أوضح المتحدث الرسمي لهيئة تنظيم الطاقة والمعادن في المملكة الأردنية الهاشمية البروفيسور تحرير القاق، ذلك للاستفادة من الدعم الجديد للكهرباء، وقد يتم تقدم طلب للحصول على دعم من خلال الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية، ذلك لمعرفة أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي وإنها الطريقة الوحيدة للحصول على دعم من الحكومة الأردنية، وإذا لم يكن العداد المحلي مسجلاً على موقع دعم الكهرباء فلن يتمكن المالك من الحصول على الدعم بعد 1 أبريل 2022 وهو الموعد الرسمي لتقديم طلب الحصول على سعر كهرباء مدعوم، وأكد القاق أنه تم نشر أكثر من 730 ألف عداد كهرباء من إجمالي 2 مليون عداد كهرباء في الأردن على الموقع.
رابط التسجيل في منصة دعم الكهرباء الأردن 2022
أكدت هيئة تنظيم الطاقة الأردنية، أن فواتير الأسر غير المسجلة في منصة دعم الكهرباء سترتفع من 3 إلى 5 مرات، ودعت جميع الأسر للإسراع في عملية التسجيل للاستفادة من التعرفة الجديدة للكهرباء التي يمولها بنك حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمسجلة في كل ما عليك فعله لدعم الكهرباء هي اتباع الخطوات التالية:
- الوصول المباشر إلى الموقع الإلكتروني لتقديم دعم الكهرباء للأردن عام 2022.
- ثم انقر فوق المربع للبدء.
- بالنسبة للمشترك المحلي، ستحتاج إلى فاتورة كهرباء.
- ثم يجب عليك إدخال جميع المعلومات الشخصية الخاصة بك في دفتر الأسرة.
- أدخل الدليل، رقم هاتفك
- أخيرًا حدد إرسال الطلب من القائمة الظاهرة أمامكم.
kahraba.gov.jo 2022 منصة تسجيل دعم الكهرباء
- يجب أن يكون كل من يرغب في التقدم بطلب للحصول على دعم الكهرباء من حكومة الكهرباء مواطناً.
- إذا كان أردني ولديه جواز سفر ساري المفعول وشهادة عائلية حيث ينطبق السعر الجديد على حساب واحد فقط.
- كما يحق لرب الأسرة الذي تزوج أكثر من زوجة الحصول على معاش نقدي بالإضافة إلى الراتب على أساس عدد الزوجات.
- كما أن أي امرأة أردنية متزوجة من أجنبي مؤهلة للحصول على المساعدة.
- المستفيدون من صندوق المساعدة الوطنية
- أولئك الذين استفادوا من برنامج المساعدة الإضافية
- نتيجة لذلك، يحصل على واحد إلى ثلاثة مستفيدين من التعايش.
- كل حائز على وسام الاستحقاق الملكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط التسجيل في منصة دعم الكهرباء فى الأردن 2022 عبر موقع kahraba.gov.jo على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.