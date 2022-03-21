رابط التسجيل في منصة دعم الكهرباء فى الأردن 2022 عبر موقع kahraba.gov.jo

رابط التسجيل في منصة دعم الكهرباء الأردن 2022 أوضح المتحدث الرسمي لهيئة تنظيم الطاقة والمعادن في المملكة الأردنية الهاشمية البروفيسور تحرير القاق، ذلك للاستفادة من الدعم الجديد للكهرباء، وقد يتم تقدم طلب للحصول على دعم من خلال الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية، ذلك لمعرفة أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي وإنها الطريقة الوحيدة للحصول على دعم من الحكومة الأردنية، وإذا لم يكن العداد المحلي مسجلاً على موقع دعم الكهرباء فلن يتمكن المالك من الحصول على الدعم بعد 1 أبريل 2022 وهو الموعد الرسمي لتقديم طلب الحصول على سعر كهرباء مدعوم، وأكد القاق أنه تم نشر أكثر من 730 ألف عداد كهرباء من إجمالي 2 مليون عداد كهرباء في الأردن على الموقع.

رابط التسجيل في منصة دعم الكهرباء الأردن 2022

أكدت هيئة تنظيم الطاقة الأردنية، أن فواتير الأسر غير المسجلة في منصة دعم الكهرباء سترتفع من 3 إلى 5 مرات، ودعت جميع الأسر للإسراع في عملية التسجيل للاستفادة من التعرفة الجديدة للكهرباء التي يمولها بنك حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمسجلة في كل ما عليك فعله لدعم الكهرباء هي اتباع الخطوات التالية:

الوصول المباشر إلى الموقع الإلكتروني لتقديم دعم الكهرباء للأردن عام 2022.

ثم انقر فوق المربع للبدء.

بالنسبة للمشترك المحلي، ستحتاج إلى فاتورة كهرباء.

ثم يجب عليك إدخال جميع المعلومات الشخصية الخاصة بك في دفتر الأسرة.

أدخل الدليل، رقم هاتفك

أخيرًا حدد إرسال الطلب من القائمة الظاهرة أمامكم.

kahraba.gov.jo 2022 منصة تسجيل دعم الكهرباء