كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة و خطوات إنشاء حساب في منصة الحماية الاجتماعية

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة حتى تستطيع المرأة في المملكة العربية السعودية الحصول على الدعم المالي المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لرفع المستوى المعيشي لها ولأسرتها، في ضوء إعلان الوزارة عن إجراء عدد من التعديلات على شروط وضوابط استفادة المرأة المتزوجة من الضمان الاجتماعي، حيث إن برنامج الضمان الاجتماعي المطور هو أحد برامج الدعم المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي يستهدف الفرد والأسر الأشد حاجة وتزويدهم بالدعم المالي في شكل معاش شهري للمستحقين، بعد دراسة أوضاعهم الاقتصادية، كما يقدم البرنامج أيضا مجموعة من الخدمات الأخرى التي تحول الفرد من مستهلك إلى منتج لدعم الاقتصاد السعودي، كما يمكن التعرف علي متى يسقط التابع من الضمان وما هي اللائحة الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي 1443.



كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قيمة راتب الضمان الاجتماعي للمرأة المتزوجة وهو كالآتي:

يكون راتب المرأة المتزوجة ولا تعول أي أفراد نحو 1100 ريال سعودي. ثم تقدر قيمة الرعاية الاجتماعية للمرأة المتزوجة المعيلة لفرد واحد نحو 1650 ريالاً سعودياً. تقدر قيمة الرعاية الاجتماعية للمرأة المتزوجة المعيلة لفردين مبلغ 2300 ريالاً سعودياً . ثم يدفع للمرأة المتزوجة التي تعول 3 أفراد، معاشا بقيمة 2750 ريال سعودي. المرأة المتزوجة التي تعول 4 أفراد، يقدم الضمان الاجتماعي لها مبلغ 3300 ريال سعودي. ثم المرأة المتزوجة التي تعول 5 أفراد، يدفع الضمان الاجتماعي نحو 3850 ريال سعودي. راتب المرأة المتزوجة التي تعول 6 أفراد نحو 4400 ريال سعودي. ثم يكون راتب المرأة المتزوجة التي تعول 7 أفراد 4950 ريال سعودي. راتب المرأة المتزوجة التي تعول 8 أفراد 5500 ريال سعودي. راتب المرأة المتزوجة التي تعول 9 أفراد 6050 ريال سعودي.

خطوات إنشاء حساب في منصة الحماية الاجتماعية

يتطلب التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد للمتزوجة إنشاء حساب جديد في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي تم تدشينه قبل أشهر، وفيما يأتي خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443:

الانتقال إلى رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور. ثم النقر على أيقونة تسجيل جديد من الواجهة. إدخال رقم الهوية ثمّ إدخال تاريخ الميلاد للمستفيد. ثم كتابة رقم الجوال ثمّ إنشاء كلمة المرور وتأكيدها. إدخال الرمز المرئيّ الظاهر ثم الموافقة على الشروط. ثم النقر على زر التسجيل ثمّ إجراء التحقّق المطلوب. استكمال بيانات المنازل والملف الموحد.

موعد بدأ صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور

يصرف المعاش في الشهر التالي من صدور قرار الطلب، وتعمل الوزارة على توحيد تاريخ الصرف للضمان الاجتماعي للمستحقين الجدد، والمستفيدين السابقين بالتدريج.