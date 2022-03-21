عاجل.. الجيش الروسى يدمر مركز تجاريا فى أوكرانيا بصاروخ باليستى

جدة - نرمين السيد - وأكدت صحيفة "ذا كييف إندبندنت" الأوكرانية، إن القوات الروسية دمرت مركزا تجاريا فى العاصمة كييف بشكل كامل بعد استهدافه بصاروخ باليستى. وفى سياق متصل، ندد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، بالقصف الروسى لمدرسة فى ماريوبول بها مئات الأشخاص الفارين من القصف الروسى. ووصف الرئيس الأوكرانى القصف بأنه عمل إرهابى، مبديا استعداده للتفاوض مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لوقف الحرب، متابعا: "لكن موسكو واصلت ضرباتها التدميرية وأعلنت استخدامها للمرة الثانية فى أوكرانيا صاروخاً فرط صوتى".

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