نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات جرير Jarir بالسعودية على جميع السلع عروض رمضان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات مكتبة جرير Jarir بالسعودية، عروض جرير Jarir على هواتف المحمول والإلكترونيات، تعد جرير واحدة من أشهر المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر إلى عملائها الكثير من العروض والخصومات على مختلف أجهزتها التي من بينها هواتف المحمول والإلكترونيات وتتبعوا معنا في مقالنا التالي أبرز الأجهزة التي يتوفر العرض عليها من قبل Jarir.

من المعروف أن شركة الجرير أو ما يطلق عليها مكتبة الجرير شركة رائدة في مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المكتبية وقد تأسست مكتبة الجرير في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية سنة 1974 ميلاديا وفى عام 2002 ميلاديا أصبحت مكتبة الجرير شركة مساهمة وتغطي منتجاتها الجملة والتجزئة جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وهى تقدم أحسن العروض والخصومات وأيضا الهدايا على منتجاتها من الأجهزة الكهربائية الحديثة والأجهزة الإلكترونية والرقمية واليوم سوف نتعرف على بعض من عروض مكتبة الجرير.

واليوم سوف نتطرق إلى بعض أنواع من الهواتف والشاشات الموجودة في جرير، ومن الجدير بالذكر أن جميع الأسعار الأتي ذكرها شاملة الضريبة.

كما يقدم جرير في المملكة العربية السعودية عروض على جميع أنواع الشاشات بكل مقاساتها وتوفر منها الأندرويد والشاشات الذكية بخصومات كبيرة ومغرية وأيضا الهدايا القيمة التي تقدمها الشركة إلى عملائها.

عروض مكتبة الجرير على شاشات التلفزيون:

يتوافر لدى مكتبة الجرير أنواع كثيرة من الشاشات الذكية والأندرويد، شاشة شاومى تي في بي 50 بوصة دقة عالية 4K ألترا إتش دي ال أي وهو تلفزيون ذكي متوفر باللون الأسود ويوجد عليه خصم بقيمة 33% وأصبح سعره بعد الخصم 1699 ريال سعودي مما يوفر لك مبلغ 850 ريال سعودي.

شاشة تي سي إل متاحة بمقاس 55 بوصة دقة وضوح عالية 4K ألترا إتش دي LED وهو تلفزيون ذكي أندرويد يمكنك الدخول من خلاله إلى مواقع التواصل الإجتماعي بدقة عالية وسرعة فائقة متوفر باللون الأسود ويوجد عليه خصم بقيمة 16% وهو ما يوفر لك مبلغ 400 ريال سعودي لأن سعره قبل الخصم 2399 ريال سعودي وأصبح 1999 ريال سعودي وأيضا توجد عليه هدية قيمة بقيمة 399 ريال سعودي.

عروض مكتبة الجرير على أجهزة الجوال:

لقد أصبح الهاتف الذكي من ضروريات الحياة لدى الجميع الكبار والصغار ولا غنى عنه ويستخدم في إنجاز الأعمال التجارية والصناعية وأيضا يستخدم لتعليم الأطفال عن بعد وللترفيه فأصبح لا غنى عنه فى حياتنا اليومية وتقدم مكتبة الجرير أحدث أنواع الهواتف النقالة الذكية بخصومات ممتازة.

سامسونج جالكسي رد فولد 3 سعة تخزين 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام 5G متوفر بخصم 4% وأصبح سعره بعد الخصم 6499 ريال سعودي مما يوفر لك مبلغ 300 ريال سعودي ومقدم عليه هدية بمبلغ 569 ريال سعودي.

جالكسي رد فليب 3 سعة تخزين 256 جيجا بايت بذاكرة رامات داخلية 8 جيجا بايت 5G ويوجد عليه خصم بقيمة 12% ليصبح سعره بعد الخصم 3999 ريال سعودي مما يوفر لك 500 ريال سعودي ومعه هدية قيمة بقيمة 569 ريال سعودي، وتعد هواتف شركة سامسونج جالكسي من الأنواع الممتازة والعملية والتي توفر لك كل ما تحتاجه في الهاتف الذكي.

خصومات جرير بالسعودية على الهواتف اليوم:

أبل أيفون 13 5 جيل 128 جيجا ولونه أزرق وسعره قبل العرض 3299 ريال سعودي العرض سعره 3499 ريال سعودي، أبل أيفون 13 برو ماكس 5 جيل 128 جيجا ولونه أزرق سييرا وسعره 5199 ريال سعودي وفي العرض سعره 4899 ريال سعودي، سامسونج جالكسي إيه 52 إس 5 جيل 128 جيجا ولونه أسود وسعره قبل العرض 1649 ريال سعودي وفي العرض سعره 1449 ريال سعودي.

خصم على سامسونج جالكسي إس 22 ألترا 5G والذي يتميز بشكله الإنسابي الجذاب ولونه الأسود المميز والذي يمنحك سعة تخزين عالية تصل إلى 256 جيجا بايت متوفر بسعر 5299 ريال سعودي ويجب أن نذكر أن شركة إكسترا تمنح عملائها خاصية تسهيل التمويل وهو مايمكنك من تقسيط ثمن أي جهاز ترغب به.

عروض Jarir في السعودية على هواتف المحمول والإلكترونيات.

كما تقدم عرض على خلاط يدوي من دوتس الذي يعمل بقوة 250 واط.

يحتوي العرض أيضًا على خلاط مع وعاء من كولين يعمل بقوة 150 واط.

يشمل العرض أيضًا على خلاط يدوي من أريتي 2 في 1.

يشمل على خلاط مع مطحنتين من مولينكيس.

خصومات في مكتبة جرير بالسعودية:

تقدم مكتبة جرير عروض على مختلف الأنواع من أدوات منزلية التي من بينها كلًا من التالي:

يوجد خصم مميز يصل حتى النصف على خلاط من دوتس 2 في 1 مع سعة 1.5 لتر، بالإضافة إلى خلاط مع وعاء من كولين يعمل بقوة 150 واط، عرض خاص على خلاط من مولونيكس 2 في 1 مع سعة 1.5 لتر.