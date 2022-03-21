نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على وظائف الحرس الوطني وموعد وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن إمكانية التقديم على وظائف الحرس الوطني على بند التشغيل والصيانة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني التابعة للمملكة العربية السعودية، فقد أعلنت الوزارة عن وجود بعض الوظائف الشاغرة، كما أعلنت عن موعد بدء وانتهاء التقديم بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها المملكة لتوفير فرص العمل لأبناء الشعب السعودي في مختلف المجالات وسوف نتناول باستفاضة كل من هذه البنود في السطور التالية.

الوظائف الشاغرة ورابط التقديم على وظائف الحرس الوطني

تم الإعلان عن توفر وظيفة مهندس مدني للرجال والنساء ويشترط أن يكون المتقدم/ المتقدمة حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية ويجب أن تكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في المجال نفسه.

وظيفة فني إلكترونيات وتقتصر هذه الوظيفة على الرجال فقط من حاملي الدبلوم في تخصص الصناعة والتحكم ويشترط أن لا تقل خبرة المتقدم عن سنتين في نفس المجال.

وظيفة مشرف سلامة وصحة مهنية للرجال فقط من الحاصلين على الدبلوم في تخصص السلامة والصحة المهنية، يجب أن لا تقل خبرة المتقدم للوظيفة عن عامين في نفس مجال الوظيفة المتقدم لها.

وظيفة مأمور مستودع لحاملي الدبلوم في تخصص إدارة المستودعات من الرجال مع خبرة لا تقل عن عامين في نفس المجال.

وظيفة عامل للرجال ويمكن للحاصلين على الشهادة الابتدائية التقدم للعمل في هذه الوظيفة ولا يشترط لها الخبرة أو التخصص.

يتم التقدم على الوظائف من خلال الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني.

موعد التقديم في وظائف الحرس الوطني

يبدأ موعد التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني من يوم الأحد 16 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 ميلادية، وينتهي استقبال الطلبات يوم الخميس 20 رجب 1442 هـ الموافق 4 مارس 2021 ميلادية.

شروط التقديم في وظائف الحرس الوطني

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

أن يكون لائقاً طبياً ويجتاز الكشف الطبي بنجاح.

أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يتم الحكم عليه في حد أو أية قضية مخلة بالأمانة والشرف.

أن لا يكون تمت إحالته للتقاعد من جانب أي جهة حكومية.

أن يلتزم بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعياً بالعمل الإداري.

يجب أن تكون الخبرات السابقة بالقطاع الخاص في نفس طبيعة عمل الوظيفة المتقدم لها، كما يجب إثبات ذلك بشهادة مصدقة من الجهة التي كان يعمل لديها موضحاً مسمى الوظيفة وتاريخ بدء ونهاية الخدمة وأن تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

سوف يتم استبعاد طلب المتقدم في حالة عدم قيامه بتحديد الوظيفة المراد التقدم لها أو التقدم على أكثر من وظيفة.

يجب أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج ساعد للباحثين عن العمل لمن يحمل مؤهل الثانوية وما دون ذلك.

كيفية تحديث من لديه تقديم سابق في تجنيد وزارة الحرس الوطني

توجه إلى رابط صفحة تجنيد وزارة الحرس الوطني.

يجب كتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بالمتقدم في المكان المخصص لذلك والتأكد من صحته.

قم بكتابة تاريخ ميلادك الهجري باليوم والشهر والسنة.

انقر على أيقونة الإقرار بمطابقة كافة الشروط للشروط الموضحة في أعلى الصفحة مع العلم أن تحديث البيانات لا يعني أنه قد تم قبولك والاستعداد للتعيين في أي منطقة داخل المملكة العربية السعودية.

لذلك يتوجب عليك قراءة الشروط المرفقة في أعلى الصفحة جيداً كي يتم قبولك.

وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف جديدة

أعلنت الوزارة عن فتح باب القبول والتسجيل لكل من يرغب في الالتحاق بالخدمات العسكرية في مختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية للرجال، على أن يبدأ التقدم من يوم الأحد الموافق 17/8/1443 هـ الموافق 20 مارس 2022 وحتى يوم الخميس 21/8/1443 هـ الموافق 24 مارس 2022.

كما أعلنت الوزارة عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم فجاءت على النحو التالي:

الوظائف العسكرية لحملة البكالوريوس في علم النفس أو الخدمة الاجتماعية

يشترط للالتحاق:

أن لا يقل تقدير المتقدم للوظيفة عن جيد.

مشهد من الجهة التعليمية موضحاً به انتظام الدراسة ومدتها.

بطاقة تصنيف سارية المفعول.

الوظائف العسكرية لحملة الدبلوم تخصص الاتصالات

يكون ذلك لخريجي كلية الاتصالات ويشترط إرفاق الدورات والخبرات في نفس مجال التخصص إن وجدت.

شروط التقديم للوظائف العسكرية لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها:

أن يكون المتقدم سعودياً من حيث الأصل والنشأة.

أن يتصف بحسن السير والسلوك.

لائق طبياً لأداء الخدمة العسكرية.

لا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد عن المطلوب للوظيفة.

أن يكون طوله 165 سم فأكثر.

وقد نوهت الوزارة على أن التقدم لا يعني قبول المتقدم في الوظيفة وإنما يخضع المتقدمين لمعايير القبول والمفاضلة التي تم اعتمادها من جهة الوزارة.