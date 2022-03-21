نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشحن ببجي حالاً.. طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2022 PUBG MOBILE وأسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم متابعينا الكرام شحن شدات ببجي موبايل 2022 بخطوات سهلة وبسيطة للغاية، حيث تعتبر الشدات هي العملة الافتراضية داخل لعبة ببجي الأكثر شهر واستخداماً في العالم، فمن خلال شدات ببجي يتم شراء الأسلحة التي تمت ترقيتها والشخصيات الجديدة في اللعبة والأزياء المختلفة في اللعبة، وشدات يتم شرائها من المواقع الرسمية التي لا تعرض حسابك للخطر مقابل مالي يتم تحديده وفقاً لعدد الشدات، كما يتم إضافة الجوائز والهدايا للاعب عند شراء الشدات.

شحن شدات ببجي موبايل

تعتبر لعبة ببجي موبايل من الألعاب القتالية التي اشتهرت بشكل كبير للغاية في العالم كله، وقد استطاعت اللعبة أن تخطف أنظار الجميع من الفئات العمرية المختلفة لها وأصبحت اللعبة المفضلة لديهم، فبالرغم من وجود عدد من الألعاب المشابهة لها إلا أنها هي صاحبة المركز الأول، ودائما ما تتصدر اللعبة كافة محركات البحث من قبل مستخدمي اللعبة للحصول على شدات ببجي التي تعتبر هي العملة الافتراضية الرئيسية في اللعبة، والتي بدورها يتم شراء المعدات والأسلحة والملابس وغيرها، كما أن تفتح أمام اللاعب مراحل لعب مختلفة.

خطوات سهلة لشحن شدات ببجي موبايل ومضمونة 100%

هناك بعض المواقع المختلفة التي من خلال القيام بشحن شدات ببجي، وبالرغم من ذلك إلا أنه هناك بعض المواقع الغير سليمة والتي تقوم بالنصب على مستخدمي ببجي وتعرض حسابهم للخطر، ولكن اليوم نوافيكم أسهل والطريقة الوحيدة الأمنة للحصول على شدات ببجي وهي:

الدخول على الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي Midasbuy

الضغط على كلمة شحن شدات.

إضافة الاسم ورقم الجوال والآي دي.

تحديد عدد الشدات التي ترغب في الحصول عليها.

اختيار الطريقة التي من خلالها سيتم سداد المبلغ المالي الخاص بسعر الشدات.

يذكر أن شدات ببجي موبايل من الكلمات التي يبحث عنها جميع اللاعبين حول العالم وخاصة مع انطلاق الموسم الجديد الذي تمثل فيه شدات ببجي موبايل العملة الافتراضية التي من خلالها يمكن شراء كل ما يلزم اللاعب من معدات وأسلحة ومركبات تساعده على خوض العديد من المباريات والفوز بها بكل سهولة.

الجدير بالذكر أيضا أنه تم إطلاق تحديث جديد يخص لعبة ببجي من خلاله تم تطوير اللعبة بشكل كبير حيث تم إضافة تكنولوجيا رائعة خاصة مع إطلاق عالم الإتعكاس الذي يشهد فرصة للفوز بالمباراة قبل السقوط واستمرار القتال العادي على الجزيرة التي يتواجد عليها 100 شخص ويفوز أخر لاعب بالمباراة لذت تعد شدات ببجي مهمة جدا للفوز بالمباراة بالحصول على أسلحة بشكل مميز.

خطوات تأمين حساب ببجي موبايل

يجب على جميع اللاعبين تأمين حساب ببجي بطريقة أمنة وذلك لمنع اختراق الحساب وذلك بإتباع العديد من الخطوات ومنها اختيار إيميل مربوط بكلمة مرور قوية حتى لا يسهل فتح الحساب، أو ربط حساب ببجي بحساب فيس بوك أو تويتر موثوق، كما يجب استقبال رسالة نصية عند كل عملية شحن.

ومع انطلاق عام 2022 طرحت شركة ببجي العديد من التحسينات على اللعبة لذا يبحث الكثير من اللاعبين على طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2022 وذلك لكي يتمكنوا من خوض العديد من المباريات القوية والفوز بها بسهولة حيث تساعد شدات ببجي على شراء كل ما يلزم اللاعبين والفوز بالمباريات بسهولة بعد الوصول إلى مرحلة الاحتراف.

كما تطلق شركة ببجي العديد من التحديات القوية التي ينافس بها اللاعبين المحترفين، لذا يسعى هؤلاء اللاعبين لشحن شدات ببجي موبايل 2022، وتعد الطريقة الرسمية والصحيحة التي قدمنها لكم في السطور القليلة الماضية هي أفضل طريقة يمكن للاعبين الشحن من خلالها لتفادي الشحن من مواقع مزيفة وغير حقيقية وذلك لضمان الحصول على شدات ببجي.

وعلى حميع اللاعبين حماية حسابهم في لعبة ببجي وذلك بالعديد من الخطوات المهمة ومنها اختيار كلمة مرور قوية لحساب اللاعب، كما يجب أيضا أن يكون الحساب مربوط بإيميل أو حساب تويتر أو فيس بوك وأن لا يكون الحساب مجرد زائر فقط، كما يجب اختيار اسم مميز لحساب اللاعب يميزه عن غيره من اللاعبين في ببجي.

تحديث ببجي الجديد 2022 رقم 1.9

أعلنت الشركة المسؤلة عن لعبة ببجي عن بدء تحديث ببجي الجديد 1.9 للأندوريد والآيفون مع إضافة المزيد من التطورات الرائعة على تحديث ببجي الأخير خاصة مود سبايدر مان أو الرجل العنكبوت ويتميز هذا المود بمنح اللاعبين قدرة على الطيران وتسلق الأسطح والمباني مثل شخصية سبايدر مان مما يجعل القتال أكثر جدية داخل اللعبة.

الجدير بالذكر أن شدات ببجي موبايل الطريق الأسرع للاعبين للحصول على كل ما يلزم من معدات وأسلحة وغيرها من متجر ببجي، كما يمكن الحصول على صناديق مميزة وأخري كلاسكية من خلالها يحصل اللاعب على العديد من الهدايا التي تمكنه من الحصول على أسلحة مميزة مثل ام فور الثلجي بالإضافة إلى مركبات أيضا ذات شكل مميز جدا.

وبذلك يوجد طريقتين أمام كل اللاعبيين من أجل الحصول على معدات ببجي المتنوعة الأولي مجانية وتمكن كل اللاعبين من الحصول على تلك الأمور، والأخري مدفوعة ويتم من خلال شدات ببجي موبايل الحصول على تلك المعدات ولكن المميزة منها والتي تتطلب شحن الحساب من أجل الحصول عليها والظهور بشكل مميز عن باقي اللاعبيين.

مود ببجي الأخير

مود ببجي الأخير هو أفضل ما وصلت له اللعبة في تلك الآونة والذي من خلاله يمكن للاعب المنافسة ضد فريق كامل بمفرده بعد الاستعانة بقنبلة على شكل كرة يطلقها على المنافسين وتقوم بمهاجمتهم مما يمنحه فرصة للقتال والفوز لذا يسعي الكثير من اللاعبين لشحن شدات ببجي موبايل للفوز بتلك المباريات والوصول إلى مرحلة الاحتراف.

أسعار شحن شدات ببجي

تختلف أسعار شحن شدات ببجي من بلد لأخر وحسب عدد الشدات، وإليكم بالتفاصيل سعر الشدات المختلفة:

سعر عدد 63 شدة نحو 10.6 جنيه مصري.

سعر عدد 198 شدة نحو 48 جنيه مصري.

سعر عدد 690 شدة نحو 160 جنيه مصري.

سعر عدد 1995 شدة نحو 400 جنيه مصري.

سعر عدد 4000 شدة نحو 805 جنيه مصري.

سعر عدد 8400 شدة نحو 1610 جنيه مصري.