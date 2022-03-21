موعد المقطوعة الجديدة sso.hrsd.gov.sa التي يترقبها المسجلين في الضمان المطور 1443 والذين استفادوا من المساعدات المقطوعة في أعوام سابقة، حيث تشير المؤشرات إلى اقتراب موعد إيداع المقطوعة في قت قريب وخاصة بعد رد الوزارة على الاتصالات من المواطنين حول عدم إلغاء المقطوعة وأيضا بعد إعلان تحديث بيانات المستفيدين.

موعد المقطوعة الجديدة sso.hrsd.gov.sa تحديث البيانات عبر نفاذ eservices.mlsd.gov.sa

علنت وزارة الموارد البشرية العديد من القرارات الجديدة بشأن المستفيدين من خدماتها في خلال الشهور الأخيرة، حيث تستهدف الوزارة إيصال الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاق وكذلك أعداد أكبر من المواطنين مستحقي الزكاة وفق عدد من المعايير الجديدة التي تضاف إلى معايير قياس الاستحقاق القديمة والتي يكون المقصود منها دعم أفضل وتقديم خدمة أكثر تخصيصا للطبقات المحتاجة من الشعب السعودي.

قرارات جديدة بشأن الضمان والمقطوعة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من القرارات منذ الشهر الأخير من العام الميلادي الماضي:

تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي ليتم انتقال بياناتهم إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

كما يقوم مستفيدي المساعدة المقطوعة بتحديث بياناتهم عبر رابط التحديث المتاح أو عبر المنصة الوطنية الموحدة “نفاذ”.

وزارة الموارد لم تقم بإلغاء دعم المساعدة المقطوعة بالرغم من تأخر الإعلان عنها لحوالي أربعة سنوات، حيث تقوم بتحديد احتياجات الشعب وتقوم بتحديد الموعد المناسب.

قامت الوزارة بصرف مساعدات بديلة السنوات الماضية، مثل المكرمة الملكية أو دعم منصة إحسانن بينما ربما تعلن من جديد عن عودة المقطوعة في وقت قريب.

تحديث المساعدة المقطوعة 1443

أقرت وزارة الموارد البشرية تحديث بيانات المسجلين فيها من الضمان المطور والمساعدة المقطوعة عبر الرابط المخصص لذلك كما يستحق مستفيدي الضمان المطور الجديد أن يقوموا بالتسجيل من جديد في المقطوعة، ويتم تحديد موعد الصرف حسب حسابات خاصة للوزارة يتم من خلالها حساب أعداد المستفيدين وكيفية إيصال الدعم الأفضل لهم بالوقت التي تراه الوزارة مناسب، ويكون على الراغبين في الحصول على المقطوعة اتباع ما يلي:

التسجيل في الضمان المطور أو تحديث البيانات عليه.

أن يقوم المواطن بالتسجيل الجديد في المساعدة المقطوعة.

يقوم المسجلين في المساعدة المقطوعة بالسنوات الماضية تحديث بيانات المقطوعة من جديد.