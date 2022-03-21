عاجل.. سماع دوى انفجارات جديدة تهز العاصمة الأوكرانية كييف

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة إكسترا نيوز أن الشبكة الأمريكية كشفت أن الانفجارات ضربت منطقة بوديل فى العاصمة الأوكرانية، بما فى ذلك المناطق السكنية والتجارية. ومن جانبه، قال عمدة كييف فيتالى كليتشكو، إن الانفجارات أصابت بعض المنازل وعلى أراضى أحد مراكز التسوق. رجال الإنقاذ والمسعفون والشرطة موجودون بالفعل فى مكان الحادث".

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