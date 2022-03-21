الأمين العام للناتو يدعو كندا ودول الحلف لزيادة الإنفاق الدفاعى

جدة - نرمين السيد - وقال ستولتنبرج - فى تصريحات لهيئة الإذاعة الكندية - إنه يقدر التزامات كندا حتى الآن، لكنه يتوقع من جميع الحلفاء "بذل المزيد" ومتابعة التعهدات بإنفاق ما لا يقل عن 2 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى على الدفاع.

وتوقف أمين عام الناتو عن مطالبة كندا صراحة بضرب هذا المستوى فى ميزانيتها الفيدرالية القادمة، مشيرا بدلا من ذلك إلى اتفاقيات الناتو السابقة التى يعود تاريخها إلى عام 2014 والتى تلزم الحلفاء بزيادة الإنفاق والتركيز على هدف الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2 فى المائة.

وقال ستولتنبرج: "لدينا اتفاق وأتوقع من جميع الحلفاء، وكذلك كندا، أن يتابعوا ذلك - أننا يجب أن نهدف إلى 2 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى، لأننا نعيش فى عالم أكثر خطورة".

وأضاف "أرحب بالتركيز المتجدد من الحكومة الكندية على الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعى".

وتأتى التساؤلات حول الإنفاق الكندى بينما من المقرر أن يجتمع قادة الناتو الأسبوع المقبل لمناقشة الحرب فى أوكرانيا، بالإضافة إلى مستقبل استراتيجية الناتو فى أوروبا.

وقال ستولتنبرج إن كندا كثفت جهودها لمساعدة الحلف، مشيرة إلى التزام 3400 جندى بقوة رد الناتو وقيادتها لمجموعة قتالية فى لاتفيا.