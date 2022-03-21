رئيس بلدية كييف: قصف يصيب منازل ومركزا تجاريا

قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن قصفا أصاب منازل وحيا تجاريا في منطقة بوديل بالمدينة في وقتم تأخر من اليوم الأحد.

وأضاف كليتشكو في قناته على تيلغرام "عدة انفجارات في حي بوديل في العاصمة" كييف. ومضى يقول "طبقا للمعلومات التي وصلتنا في هذه اللحظة تعرضت عدة منازل ومركز تجاري للقصف. فرق الإنقاذ والمسعفون والشرطة في الموقع". ولم يتسن التأكد من هذه التقارير على الفور، نظرا لطبيعة الأوضاع الأمنية على الأرض.

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