موعد التسجيل في اختبار التحصيلي 1443 للذكور والاناث والرسوم المقررة

موعد التسجيل في اختبار التحصيلي 1443 يعتبر الاختبار التحصيلي من أهم الاختبارات بالمملكة العربية السعودية، حيث يعتبر هذا الاختبار هو النقطة الفاصلة الذي تقوم بتحديد مستوى الطلاب وبناءً عليه يقوموا بتحديد الجامعة التي يريدون الالتحاق بها، وشهدت محركات البحث في الفترة الحالية عمليات بحث مستمرة حول موعد فتح التسجيل في اختبار التحصيلي 1443، وخلال مقالنا اليوم سوف نتعرف على موعد وخطوات التسجيل في الاختبار.

موعد التسجيل في اختبار التحصيلي 1443

أعلن المركز الوطني للقياس عن موعد التسجيل في اختبار التحصيلي، حيث جاء التسجيل مقسم على فترتين وهما كالتالي:

الفترة بداية التسجيل نهاية التسجيل الفترة الأولى للذكور 1/ فبراير/ 2022 م 15/ مارس/ 2022 م الفترة الأولى للإناث 8/ فبراير/ 2022 م 15/ مارس/ 2022 م الفترة الثانية للذكور 1/ فبراير/ 2022 م 12/ أبريل/ 2022 م الفترة الثانية للإناث 8/ فبراير/ 2022 م 12/ أبريل/ 2022 م

خطوات التسجيل في اختبار التحصيلي 1443

يمكن لجميع الطلاب التسجيل في اختبار التحصيل عبر شبكة الإنترنت عن طريق اتباع ما يلي:

في البداية يتم التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز الوطني للقياس.

كتابة رقم السجل المدني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

النقر على مربع “أنا لست روبوت”.

النقر على “تسجيل الدخول”.

اختيار أيقونة الاختبارات من الصفحة الرئيسية للموقع ثم الضغط على اختبار التحصيلي.

تحديد نوع الاختبار ثم الضغط على تسجيل.

الاطلاع على جميع الشروط والأحكام والموافقة عليها.

ينبغي تفعيل مشاركة الموقع.

اختيار الموقع الذي يود الطالب أداء الاختبار به.

اختيار اليوم المناسب من الأيام المحددة.

التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة.

تقديم الطلب وسداد جميع الرسوم المستحقة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي

بعد الانتهاء من أداء الاختبار يرغب الطلاب في معرفة النتيجة في أسرع وقت ممكن، وأتاح الموقع إمكانية الاستعلام عن النتيجة عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع المركز الوطني للقياس.

إدخال رقم السجل المدني ورمز المرور في الخانات المخصصة لهم.

النقر على تسجيل الدخول.

اختيار الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي.

تحديد الاختبار الذي يرغب الطالب في الاستعلام عن نتيجته.

اختيار البحث عن طريق رقم الطالب أو رقم السجل.

إدخال الرقم المطلوب بشكل صحيح.

تدوين رمز التحقق.

الضغط على زر بحث حتى يتم عرض النتيجة.

رسوم الاختبار التحصيلي في السعودية 1443