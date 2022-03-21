نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التسجيل في اختبار التحصيلي 1443 للذكور والاناث والرسوم المقررة في المقال التالي
موعد التسجيل في اختبار التحصيلي 1443 يعتبر الاختبار التحصيلي من أهم الاختبارات بالمملكة العربية السعودية، حيث يعتبر هذا الاختبار هو النقطة الفاصلة الذي تقوم بتحديد مستوى الطلاب وبناءً عليه يقوموا بتحديد الجامعة التي يريدون الالتحاق بها، وشهدت محركات البحث في الفترة الحالية عمليات بحث مستمرة حول موعد فتح التسجيل في اختبار التحصيلي 1443، وخلال مقالنا اليوم سوف نتعرف على موعد وخطوات التسجيل في الاختبار.
موعد التسجيل في اختبار التحصيلي 1443
أعلن المركز الوطني للقياس عن موعد التسجيل في اختبار التحصيلي، حيث جاء التسجيل مقسم على فترتين وهما كالتالي:
|الفترة
|بداية التسجيل
|نهاية التسجيل
|الفترة الأولى للذكور
|1/ فبراير/ 2022 م
|15/ مارس/ 2022 م
|الفترة الأولى للإناث
|8/ فبراير/ 2022 م
|15/ مارس/ 2022 م
|الفترة الثانية للذكور
|1/ فبراير/ 2022 م
|12/ أبريل/ 2022 م
|الفترة الثانية للإناث
|8/ فبراير/ 2022 م
|12/ أبريل/ 2022 م
خطوات التسجيل في اختبار التحصيلي 1443
يمكن لجميع الطلاب التسجيل في اختبار التحصيل عبر شبكة الإنترنت عن طريق اتباع ما يلي:
- في البداية يتم التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز الوطني للقياس.
- كتابة رقم السجل المدني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.
- النقر على مربع “أنا لست روبوت”.
- النقر على “تسجيل الدخول”.
- اختيار أيقونة الاختبارات من الصفحة الرئيسية للموقع ثم الضغط على اختبار التحصيلي.
- تحديد نوع الاختبار ثم الضغط على تسجيل.
- الاطلاع على جميع الشروط والأحكام والموافقة عليها.
- ينبغي تفعيل مشاركة الموقع.
- اختيار الموقع الذي يود الطالب أداء الاختبار به.
- اختيار اليوم المناسب من الأيام المحددة.
- التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة.
- تقديم الطلب وسداد جميع الرسوم المستحقة.
كيفية الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي
بعد الانتهاء من أداء الاختبار يرغب الطلاب في معرفة النتيجة في أسرع وقت ممكن، وأتاح الموقع إمكانية الاستعلام عن النتيجة عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع المركز الوطني للقياس.
- إدخال رقم السجل المدني ورمز المرور في الخانات المخصصة لهم.
- النقر على تسجيل الدخول.
- اختيار الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي.
- تحديد الاختبار الذي يرغب الطالب في الاستعلام عن نتيجته.
- اختيار البحث عن طريق رقم الطالب أو رقم السجل.
- إدخال الرقم المطلوب بشكل صحيح.
- تدوين رمز التحقق.
- الضغط على زر بحث حتى يتم عرض النتيجة.
رسوم الاختبار التحصيلي في السعودية 1443
|نوع الاختبار
|طريقة التقديم
|نوع التسجيل
|قيمة الرسوم
|الاختبار التحصيلي – تخصصات علمية
|ورقي
|تسجيل مبكر
|100 ريال سعودي
|الاختبار التحصيلي – تخصصات علمية
|ورقي
|تسجيل متأخر
|150 ريالاً سعودياً
|الاختبار التحصيلي – تخصصات علمية
|محوسب
|–
|150 ريالاً سعودياً
|الاختبار التحصيلي – تخصصات نظرية
|ورقي
|تسجيل مبكر
|100 ريال سعودي
|الاختبار التحصيلي – تخصصات نظرية
|ورقي
|تسجيل متأخر
|150 ريالاً سعودياً
|الاختبار التحصيلي – تخصصات نظرية
|محوسب
|–
|150 ريالاً سعودي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد التسجيل في اختبار التحصيلي 1443 للذكور والاناث والرسوم المقررة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.