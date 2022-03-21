كيف اشتري بيت عن طريق بنك الراجحي وحاسبة التمويل

كيف اشتري بيت عن طريق بنك الراجحي وخصوصًا في حال كان البيت مكتمل البناء؟ فقد قدم البنك أنواع التمويل العقاري لتأهيل المواطنين إلى الحصول على مسكن مناسب لهم، ففي حال توفرت شروط شراء بيت عن طريق البنك الراجحي يمكن استلام تمويل بقيمة مُحددة، ووفر البنك حاسبة الراجحي لشراء منزل أو فيل أو شقق سكنية أيضًا، لذا سنوفر شروط القرض العقاري من بنك الراجحي بعد أن أجبنا على كم راتب يعطي بنك الراجحي قرض عقاري مؤخرًا.

كيف اشتري بيت عن طريق بنك الراجحي

هناك العديد من المعايير التي أعلن عنها البنك في ضوء جوابه على كيف اشتري بيت عن طريق بنك الراجحي وهذه المعايير خاصة بالتأهل سواء لفترة عشرين عام أو لمدة ثلاثين عام أيضًا، وهناك الكثير من الشروط التي تخص العملاء والتي تخص الكفيل أيضًا، فأما عن شروط التأهل للمتقدم المتوفرة من خلال البنك:

الجنسية السعودية من أهم الشروط، والعمر بحد أدنى 18 سنة.

انضمام المتقدم إلى وظيفة بعقد معتمد من جهة العمل لفترة لا تقل عن ستة أشهر، ولا بد أن تكون متعمدة لدى البنك للحصول على التمويل.

الرواتب لا تكون أقل من 3500 ريال سعودي.

يمكن للأجانب الحصول على التمويل، ولكن بشرط أن يكون لديهم وظيفة حكومية والحصول على موافقة من الحكومة السعودية أيضًا.

حاسبة الراجحي لشراء منزل

من أجل شراء بيت عن طريق بنك الراجحي يستطيع المتقدم استخدام الحاسبة الإلكترونية لمعرفة قيمة التمويل وذلك عبر التالي:

التقديم على تمويل شراء بيت

من أجل الاستفادة من منتجات تمويل الراجحي لا بد من فتح حساب جديد لدى البنك، والموافقة على تحويل الراتب وتعبئة نموذج الطلب، ويمكن تقديمه عن طريق زيارة واحد من فروع البنك، وللاتصال لمعرفة الفرع الأقرب لك اتصل على رقم 8001241222 وتجهيز المستندات المطلوبة للتقديم على التمويل ومنها عروض أسعار للمنازل وصكوك الملكية العقارية.