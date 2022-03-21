نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم الأم | عروض العثيم يوم الإثنين 21 مارس 2022 بمناسبة عيد الام Mother’s Day في المقال التالي

عمر شويل - جدة في يوم الأم العالمي تقدمت أسواق عبدالله العثيم بخصومات غير مسبوقة، حيث أعلنت عن مبادرة عروض العثيم يوم الاثنين بتاريخ عيد الأم لتقدم لعملائها افضل العروض الخاصة والمميزة والغير مسبوقة، بمناسبة Mother’s Day ونستعرض خلال هذا التقرير جانب من عروض العثيم ليوم الاثنين حتى يتسنى لجميع عملاء العثيم شراء اجمل هدايا للأم خلال هذه المناسبة السعيدة، حيث تسري عروض العثيم من 20 مارس وحتى 21 مارس 2022 بمناسبة يوم الأم واليكم جانب من هذه العروض.

عروض العثيم Mother’s Day

تأتي اسوق العثيم بأقوى العروض المختلفة وبتحفيضات غير مسبوقة على معظم منتجات العثيم الموجودة بكافة الفروع خلال الفترة من 20 الى 21 مارس ليوم الاثنين بمناسبة يوم الأم Mother’s Day الذي يحتفل به العالم تكريماً وتقديراً للأم وما تقدمه من عطاء وتضحية لأبنائها خلال عمرها، وبالتالي فيمكنكم استغلال هذه المناسبة السعيدة والتسوق من خلال متاجر العثيم المنتشرة بكافة أنحاء السعودية، والاستفادة من العروض والخصومات القوية التي تقدمها أسواق العثيم لجمهورها من المواطنين والمقيمين، حيث نتابع معكم عروض العثيم في يوم الاثنين لمعرفة المنتجات ومقدار الخصومات القوية التي تم الإعلان عنها.

عروض العثيم ليوم الاثنين

بمناسبة يوم الأم العالمي تقدمت أسواق العثيم في مختلف أنحاء المملكة بتقديم اجمل وأقوى العروض ليوم الاثنين بالتزامن مع عيد الأم 2022 Mother’s Day حتى يسهل على العملاء شراء هدايا قيمة وتقديمها للأم في عيدها السنوي.

قلاية كوليين بالبخار هوائية سعة 7 لتر بسعر 279 بدلاً عن 499 ريال.

غلاية مياه هامر زجاجي بسعر 49 ريال بدلاً عن 89.

مكنسة جيباس كهربائية بسعر 179 ريال بدلاً عن 289.

خلاط يدوي اي تي سي بسعر 49 ريال بدلاً عن 69

مجفف شعر ومكواه جيوكار بسعر 119 ريال بدلاً عن 179.

عصارة دوتس بسعر 99 بدلاً عن 150 ريال.

عروض العثيم في يوم الأم

كما تقدمت اسوق العثيم بطرح عروض خاصة ليوم الاثنين على الخضار والفواكه ومستلزمات المطبخ، بأقوى وأفضل الخصومات خلال فترة عيد الام واليكم جانب من هذه العروض، هذا بالإضافة الى العروض الأخرى من منتجات مختلفة، في أقوى وأفضل مهرجان تسوق تطلقه أسواق عبدالله العثيم خلال الفترة الأخيرة.