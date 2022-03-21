طريقة وشروط تسجيل الضمان الإجتماعي الجديد بالمملكة 1443

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عمر شويل - جدة الضمان الإجتماعي الجديد هو نظام جديد بدأت السعودية بتبنيه في نوفمبر من عام 2021. قبل أن نعرض شروط تسجيل الضمان الإجتماعي الجديد سنناقش تفاصيل هذا النظام. تدير وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة هذا النظام، الذي يهدف إلى دعم الأشخاص والأسر ذات الحاجة مادياً لرفع مستوى معيشتهم. هذا الدعم مع التدريب والتأهيل سيحول هذا الشق من المجتمع السعودي من مستهلك إلى منتج. هذا التأهيل يقدمه البرنامج بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية. أموال برنامج الضمان الإجتماعي الجديد تأتي من أموال الزكاة المستحقة والهبات والتبرعات وعائدات الوقف بجانب إعانة خزينة الدولة.

ما قبل شروط تسجيل الضمان الإجتماعي الجديد:

قبل أن تسأل عن شروط تسجيل الضمان الإجتماعي الجديد، يجب عليك معرفة أن النظام الإجتماعي السابق مازال قيد العمل مع النظام الجديد بالتوازي. يستمر هذا الوضع حتى شهر مايو 2022. قبل هذا التاريخ، لابد أن تقوم بتسجيل بياناتك على النظام الجديد بعد استيفاء الشروط التي سنذكرها لاحقاً.

شروط تسجيل الضمان الإجتماعي الجديد:

أن يكون المستحق سعودي الجنسية مقيماً بشكل دائم داخل المملكة. يستثنى من ذلك:

غير السعودية المتزوجة بمواطن سعودي

غير السعودية الأرملة أو المطلقة والتي لها أبناء سعوديون مع إثبات الزواج بمستند رسمي

أبناء السعودية الأرملة أو المطلقة من غير سعودي مع إثبات الزواج بمستند رسمي

ذوي الإعاقة والأيتام، والأرامل أمهات الأيتام من حاملي بطاقات تنقل سارية

أن يكون دخل المنتفع (شخص أو أسرة) أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش. هذا الحد الأدنى هو 1100 ريال لرب الأسرة و 550 ريال لكل فرد بالأسرة. ألا يكون المنتفع مقيماً في إحدى دور الرعاية أو مراكز الإيواء التابعة للدولة. ألا يمتلك المنتفع أصولاً باهظة القيمة. أن يلتزم بمتطلبات أسرته من خدمات تعليم وصحة، والالتزام ببرامج التدريب والتأهيل للقادرين من الأسرة طبقاً لشروط الوزارة.

*إذا كان للعائل أكثر من أسرة؛ تستحق كل أسرة معاشاً مستقلاً دون مشكلة.

*إذا كان أحد أبناء الأسرة يدرس خارج مدينة إقامة الأسرة، لا يؤثر ذلك مطلقاً على استحقاق الأسرة للمعاش.

طريقة التسجيل بنظام الضمان الإجتماعي الجديد:

ادخل على المنصة الإلكترونية للنظام من هنا . انقر “تسجيل جديد” أسفل الصفحة الرئيسية. قم بادخال البيانات المطلوبة لإنشاء الحساب (رقم الهوية، كلمة المرور، رقم الجوال، تاريخ الميلاد هجري). ادخل رمز التحقق ثم اضغط على “أقر بالشروط والأحكام”، وأخيراً تسجيل. خلال لحظات ستصلك رسالة تأكيد على جوالك. بعد إدخال الرمز سيكتمل التسجيل المبدئي. بعد ذلك قم بتعبئة رقم حسابك البنكي المطابق لرقم الهوية. الآن يمكنك تصفح الحساب وتعبئة كافة البيانات المطلوبة (السكن، الدخل، التعليم…إلخ). بعد كل إدخال انقر “حفظ البيانات”؛ لكي لا تضيع معلوماتك. بعد إكمال كل المطلوب يكون قد اكتمل طلبك.

طريقة احتساب المعاش:

يتم احتساب المعاش المستحق للمنتفع (عائل أو أسرة) عن طريق جمع الدخل الشهري المكتسب لجميع أفراد الأسرة. بعد ذلك يتم خصم نصف (50%) قيمة إجمالي الدخل الشهري المكتسب للأسرة مجتمعة بجانب أي دخل غير مكتسب من الدعوم (باستثناء برامج دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة).

لاحقاً، يتم مقارنة دخل الأسرة بالحدود الدنيا للمعاشات طبقاً للاستحقاق الشهري المعتمد (1100 ريال لرب الأسرة و 550 ريال لكل فرد بالأسرة).

إذا أخل المستحق بأيٍ من الشروط السابق ذكرها أو ثبت تلاعبه بشيء من بيانات التسجيل أو حال التخلف عن تجديد البيانات لأكثر من 30 يوم بعد التسجيل يحق للوزارة وقف المعاش. قد يتعرض الشخص أيضاً للغرامة أو الحبس أو لكليهما.