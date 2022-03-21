منصة سلفة الالكترونية وسلفة فورية بدون تحويل راتب ٥٠٠٠ ريال سعودى 2022

نتحدث اليوم عن منصة سلفة الالكترونية . فأنه وفى الفترة الاخيرة قدمت المملكة العربية السعودية منصة من أفضل المنصات التمويلية وهى منصة سلفة الالكترونية . حيث تم تقديمها لجميع المواطنين السعوديين سواء رجال او نساء . فإن منصة سلفة قد سهلت على جميع المواطنين عملية التسجيل بها . بحيث أنه وبدون صعوبات سوف تتم عملية التسجيل على المنصة بشكل الكترونى لجميع المواطنين السعوديين . وتتم عملية التمويل للمواطن السعودى بدون تحويل راتب حيث يمكن للمواطن السعودي أن يحصل على قرض شخصى يصل الى٥٠٠٠ ريال سعودى . والان الكثير من المواطنين السعوديين يريدون الحصول على قرض شخصى بدون أي تعقيدات أو صعوبات . لذلك يبحث الكثير عن منصة سلفة لما تقوم بتقديمه من مساعدات تمويلية رائعة . لانها تساعد الكثير فى تلبية احتياجاتهم الشخصية وايضا الاسرية . واحيانا يكون على المواطن ديون متراكمة فإنه الآن بإمكانه عمل مشروع صغير من خلال القرض الشخصى يسد به ديونه . وذلك نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تعرض اليها المواطنين عند انتشار جائحة كورونا . منصة سلفة تعد من أهم منصات التمويل داخل المملكة العربية السعودية . وذلك لتقديمها الكثير من الخدمات التمويلية المقدمة لكافة المواطنين والمواطنات السعوديين . واذا صعب عليك أمر في التسجيل على منصة سلفة فلا تقلق ؛ فقد وفرت المنصة خدمة عملاء خاصة . والتي تقوم بالرد على كافة الاستفسارات والاسئلة من المواطنين السعوديين . وللعلم هذة المنصة تقدم فقط لمن يحمل الجنسية السعودية . ولكى يطمئن جميع المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية . فإن جميع الخدمات التمويلية التى تقدمها منصة سلفة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية . فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى ؛ سوف نوضح لجميع متابعينا الكرام طريقة الحصول على القرض الشخصى من منصة سلفة الالكترونية .

طريقة الحصول على القرض الشخصى من منصة سلفة

للراغبين من المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية الذين يريدون الحصول على القرض الشخصى من منصة سلفة الالكترونية عليهم اتباع الخطوات الاتية:

اولا: الذهاب مباشرة الى الموقع الاساسى الخاص بمنصة سلفة الالكترونية.

ثانيا: عليك بتسجيل الدخول وكتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بك في كل الفراغات المناسبة صحيحة وهي عبارة عن رقم الهاتف ، رقم الهوية الوطنية، وعليك التأكد من صحة البيانات لكي تتمكن من الحصول على التمويل بصورة سريعة .

ثالثا: قم بالضغط على الايقونة الخاصة بطلب التمويل لاستكمال باقي إجراءات الحصول على تمويلك .

رابعا: قم بالضغط على كلمة تمويل شخصى . وقم بإختيار مبلغ السلفة التى ترغب فية، وكذلك ايضا حدد المدة التى تريدها ويمكنك ان تقوم بسدادها على أقساط.

خامسا: قم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام الخاصة بمنصة سلفة الالكترونية.

فى النهاية وضحنا لمتابعينا الكرام عبر موقعنا موقع ثقفني أهم المنصات المقدمة داخل المملكة العربية السعودية وهي منصة سلفة . وأيضا طريقة الحصول على القرض الشخصى من سلفة ونتمنى من الله ان تنال اعجابكم.