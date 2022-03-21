نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الراجحي واسرع قرض شخصي تعرف على طريقة التقديم وأهم الشروط 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تريد الحصول على تمويل شخصي سريع وسهل وبدون أي تعقيدات وكذلك مضمون مصدقيته حول العالم الحق ادخل وسجل على تمويل شخصي من مصرف الراجحي والذي يقوم بتقديمه لكافة عملائه السعوديين الاصل وكذلك المقيمين داخل المملكة العربية السعودية وذلك بالتقسيط وكذلك أيضا بدون كفيل.

ولكي نتحدث عن بنك الراجحي فيجب أن تعطيه موجز من التعريف فأن مصرف الراجحي هو أحد أهم البنوك الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها أيضا والذي يمتلك خبرات عديده في عمليات التمويل وكذلك كافة القروض بأنواعها بخبره تصل إلى أكثر من 50 عام مصرفيا وكذلك لما يقوم بتقديمه من مساعدات للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية وذلك بدون تعقيدات أو صعوبات وكذلك دون النظر إلى وجود كفيل من عدمه ، وقد تأسس بنك الراجحي في مدينة الرياض في حي الديرة سنة 1957 ميلادي والذي كان اولا مخصصا للرجال فقط ، ولكن بعدها بحوالي عشرون عاما وتحديدا في سنة 1979 وخصوصا في حي الشمس بالمملكة العربية السعودية تم افتتاح فرع آخر لبنك الراجحي ولكن هذه المره مخصصا للسيدات، أما اليوم وبخبره آل 50 عاما يمتلك مصرف الراجحي لعدد أكثر من 50 فرع مما يجعل فروعه في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي من الراجحي

ويقوم بنك الراجحي بتقديم لكافة عملائه الموقرين تمويل شخصي بدون الحاجة الى وجود كفيل وذلك للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية . ونعلم جيدا أن مصرف الراجحي يعتمد في كافة تمويلاته وقروضه على أحكام الشريعة الاسلامية اتفاقه الكامل مع أحكامها فإنه بالنسبة لشرعية التمويل من الراجحي فلا تقلق لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية .

شروط الحصول على تمويل شخصي من الراجحي

ونعلم جيدا أن بنك الراجحي يقوم بتقديم تسهيلات عديده لكي يقوم بمساعدة ابنائه وكذلك المقيمين داخل المملكة العربية السعودية ولكنه وضع بعض الشروط التي يجب أن تعرفها قبل التقديم على الحصول على تمويلك من الراجحي وهي كالاتي :

أولا / يجب أن يكون المتقدم على التمويل من الراجحي من العاملين بالقطاعات داخل المملكة العربية السعودية العامة والخاصة . بحيث أن كان عاملا في القطاع العام فلا تقل مدة العمل على ثلاثة شهور كاملة . وإذا كان عاملا بالقطاع الخاص فيجب أن تكون مدة العمل لا تقل عن ستة أشهر .

ثانيا / كما أنه اشترط مصرف الراجحي أيضاً أن يكون المتقدم على طلب التمويل الشخصي من الراجحي . أن يكون صافي دخله لا يقل عن 300 ريال سعودي بالنسبة إلى العاملين في القطاع العام . وإذا كان من العاملين في القطاع الخاص ؛ فيجب أن لا يقل صافي دخل المتقدم على طلب التمويل عن 400 ريال سعودي.

الأوراق التي يجب إحضارها للحصول على التمويل