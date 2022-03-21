برشلونة يعود إلى أمجاد الكلاسيكو ويسحق الريال بالأربعة

عاد فريق برشونة إلى ذاكرة أمجاد الكلاسيكو، عندما وضع 4 أهداف نظيفة في شباك ريال مدريد تحت أعين جماهيره وفي عقر قلعة سانتياغو برنابيو، ليحقق فوزا كبيرا في قمة مباريات المرحلة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهذه النتيجة صعد برشلونة الى المركز الثالث برصيد 54 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد الفائز على رايو فايكانو 1-صفر السبت. وتقدم برشلونة بهدفين في الشوط الأول حملا توقيع الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (29) والمدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو (38) بكرتين رأسيتين وتمريرتين من الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي. وحسم الفريق الكاتالوني النتيجة في صالحه بهدفين سريعين في مطلع الشوط الثاني عندما أضاف فيران توريس الثالث (49) وأوباميانغ الرابع والثاني الشخصي له (53). والفوز هو الاوّل لبرشلونة على غريمه التقليدي بعد 5 هزائم توالياً أمامه، وذلك في أوّل كلاسيكو في الدوري لمدربه الجديد وأسطورته تشافي هرنانديس الذي تسلم تدريبه في نوفمبر الماضي.

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