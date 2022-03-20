نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل تهنئة عيد الأم 2022.. أجمل رسائل مكتوبة لست الحبايب في عيدها مميزة كما لا تراها من قبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر عيد الأم من المناسبات المميزة، ومع اقتراب عيد الأم يتم الاحتفال به في جميع دول العالم وذلك من أجل تقدير الأم والاعتراف بفضلها ومنزلتها نظراً لما تقدمه لأبنائها من عطاء وتضحيات دون مقابل فالأم هي مصدر الحنان والآمان فندعوا الله أن يحفظ أمهات العالم جميعا وأن يمد الله في أعمارهن وإليكم باقة مختارة من رسائل تهنئة عيد الأم في السطور القليلة القادمة فتابعوا معنا

رسائل تهنئة عيد الأم

الأم هي أساس المجتمع وهي مصدر العطف والحنان والقوة بالنسبة لأبنائها الأم هى من تضحى بكل شئ من أجل سعادة أبنائها هي من تحزن لتعبهم وألمهم وحزنهم وتسعى إلى تقديم كل ما تملك من أجل أن ترى ابتسامتهم نتناول معكم أجمل رسائل تهنئة عيد الأم في السطور التالي:

في عيد الأم تقف الكلمات عاجزة عن التعبير عن مكانة أمي وحبي لها وتبقى الحروف ضئيلة جدا في تكوين كلمة شكر لها. أدعو الله لكي يا أمي الحبيبة بالخير والصحة والسعادة وأن يطل الله في عمرك ويكسبني رضاكي. ما أروع ابتسامتك يا أمي عندما أكون بحاجة لمن يضحك في وجهي وما أوسع صدرك عندما تغلق في وجهي الطرق وما أرق يدك عندما تمسح دمعاتي وما أروعها عندما تسهرين الليالي على راحتي. لن تكفي الأبجدية للوفاء بحقك يا أمي كل عام وأنتي بخير. أمي كل عام وأنتى مصدر سعادتنا، كل عام وانتي الأقرب لقلوبنا. أمي يا جسر الحب الذاهب بي للجنة عيدك وديان من البركة ، وأنهار من الرضا. أمي هي جميع النساء الطيبات هي كل الأشياء الجميلة التي لانكتب بل ترتل في كل دعاء. أمي يا روح المساء يا نور الفجر، يا قبلة الصباح ، ياعطر المطر، يا زهرة الحياة، يا جنة الأرض، ويا سعادتي دمتي لقلبي أنتي وريده.

رسالة تهنئة لامي 2022

بمناسبة اقتراب عيد الأم يبحث الجميع عن رسائل تهنئة عيد الأم وإليكم أجمل الرسائل التي يمكن إهدائها إلى الأم في عيدها كالتالي:

في هذا اليوم المميز أقدم لكي أمي باقة زهور للتعبير عن مدى حبي وامتناني إليكي. كل عام وأنتي بخير يا أمي دمتي بخير يا غاليتي. أمي أنتي كل شئ في حياتي أحبك كثيراً كل عام وأنتي مصدر السعادة لقلبي. أمي أنتي من ينير ظلمتي وأنتي نبض روحي كل عام وأنتي حبيبتي. وجودك أمي حياة لا حرمني الله منك يا أغلى الناس عيدك سعيد يا حبيبتي. أمي يا غاليتي أنتى ملكة متوجة على عرش قلبي أشكرك من كل قلبي على السعادة التي تمنحيها لي دائما دون مقابل. أمي أدعو الله دائما أن يحفظك ويقر عينك وألا يجعلك تعانين الحزن والألم ولا يريني فيكي بأساً يبكيني. أمي يا نهراً يفيض بالحنان كل عام وأنتي بخير غاليتي. فضلك يا غاليتي فاق كل فضل أكرمها الله كما أكرمتنا ورزقها الجنة. كم نتمنى يا أمي أن نقول لكي ما تمثليه بالنسبة لنا ، فلا توجد كلمات تفي بحقك علينا. شكراً أمي على كل الحب الذي تقدميه لنا وكل عام وأنتي كل الخير.

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خدمات ثقفني للتهنئة بعيد الأم 2022

يهتم موقع ثقفني بتقديم العديد من الخدمات عالية الجودة للقراء الأعزاء، ونحن نقدم باقة من المقالات الخدمية للتهنئة بحلول عيد الأم للعام الميلادي 2022 والتي نرجوا أن تكون معيناً لمتصفحي الموقع في التواصل مع الأم وتهنئتها بحلول يوم الأم:

تهنئة بعيد الام لكل الأمهات أجمل رسائل عيد الأم

الأم هي التي تعطي ولا تنتظر مقابل العطاء فالأم هي التي ترعى وتسهر وتتعب وهي مصدر الأمان والعطاء،إليكم مجموعة من أجمل رسائل عيد الأم على النحو التالي: