نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجهيزات رمضان 2022 وتفريز الدجاج والخضار لإستقبال ramadan في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهل علينا أيام عطرة مليئة بالحسنات والرحمة والتسامح والمغفرة أيام شهر رمضان المعظم الذي ينتظهره جميع المسلمين في أنحاء العالم ويستقبلونه بكل لفهة وشوق لأيامه العطرة المليئة بالخير، وهو من أفضل أشهر العام على الإطلاق فهو شهر الصدقات وشهر التقرب من الله بالعبادة والزكاة وتأدية السنن والنوافل وإكتساب الحسنات والتجاوز عن السيئات شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، ويجب علينا توفير الوقت للتقرب من الله وتأدية فرائضه والتسارع لكي ننال الرحمة والمغفرة والعتق من النار وإدراك ليلة القدر التي خير من ألف شهر، ولذلك سوف أقدم لك لكل سيدة وربة منزل بعض الطرق لتجهيزات الأطعمة لشهر رمضان الكريم لتقليل الجهد وتوفير الوقت والتفرغ إلى العبادات المختلفة.

تجهيزات الدجاج وتفريزها لشهر رمضان 2022

الدجاج من المأكولات التي يحبها الجميع والتي تكون متواجدة بإستمرار على المائدة الرمضانية وتقدم بطرق كثيرة صحية وسهلة.

يمكنك شراء أفخاد الدجاج والقيام بخليها من العظم لعمل وصفة الحمام الكداب بها.

يمكنك تقطيع صدور الدجاج بطريقة طولية رفيعة لعمل الإستربس الحار أو البارد حسب الرغبة وتتبيله وتحضيره وتجهيزه على القلي فقط.

ويمكنك عمل وتجهيز الشيش طاووق بأفخاد الدجاج وذلك عن طريق تقطيعها مكعبات ونقوم بعمل تتبيلة لها مكونة من عصير ماء البصل الفروم ومعلقة زبادى وبهارات وملح وخل ونضع قطع الدجاج بها ونحضر بصل يقطع إلى مكعبات متوسطة وفلفل ألوان وأسياخ الشيش ونقوم بإدخالها في الأسياخ مع الفلفل الألوان والبصل ونقوم بتفريزها.

تجهيزات الخضار لشهر رمضان الكريم 2022

ومن الخضر المفيدة والغنية بالعناصر الغذائية هو القلقاس، ولتفريز القلقاس نقوم بتقشير القلقاس ثم نقوم بمسحه بقطعة قماش نضيفة ولا يجب غسل القلقاس نهائيا وتقطعيه إلى مكعبات صغيرة ونحضر ورق السلق والكزبرة ونجهزهم ونقوم بتفريزهم مع القلقاس.

البامية من ألذ أنواع الخضروات والتي يمكنك تقديمها مع الأرز الأبيض والدجاج أو اللحمة نحضر البامية ونقوم بغسلها ثم نقشرها ويتم تفريزها لشهر رمضان الكريم.

الملوخية تعد الملوخية من الخضروات التي يتم تفريزها بكل سهولة فهى تقطف وتغسل جيدا وتترك لتجف ثم نقوم بفرمه.