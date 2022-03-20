نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبارات عن امي الحبيبة جديدة 2022 أجمل معايدة لأمي كل عام وانتي بخير..”تهنئة عيد الام بالصور” في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأم هي مصدر السعادة في حياة أبنائها، فهي تقدم التضحيات الكثيرة من أجل راحتهم في هذه الحياة، وقد كرمها الله تعالى في كل الكتب السماوية وفي السنة النبوية الشريفة، فأعلن لنا أن الجنة تحت أقدامها، ومهما نسعى لكي نوفيها حقها فلن نوفيها،وسنتحدث في مقالنا هذا عن أجمل عبارات عن امي الحبيبة.

عبارات عن امي الحبيبة “تهنئة عيد الام بالصور”

حين يأتي دور الحديث والكلام عن الأم تكثر العبارات والكلمات الرقيقة، فالأم لها الفضل العظيم علينا بعد الله، فهي من سهرت من أجلنا، وهي من قامت بتربيتنا بطريقة تجعلنا مميزين بين الجميع، وسعت كثيرًا من أجل أن نكون الأفضل، والآن نقدم لها أجمل العبارات في السطور التالية:

أمي انت أجمل حكاية ورواية كتبت في تاريخ حياتي، ليتك تبقين فوق عمرك عمرًا آخر يا أمي، أسأل الله أن يجعل أيامك مليئة بالفرح والسرور.

ما أعظمك يا أمي كنتي لي سند في صغري، والآن أنت لي الحياة بأكملها، لا أجد من الكلمات ما يوفيكي حقك يا فؤاد الجسد والروح.

عندما نتحدث عن الجمال فمن أجمل منك يا أمي حتى أتحدث عنه، فجمالك فاق كل الوصف، دمتي لي يا مصدر السعادة.

انت الجنة يا امي ودونك الحياة هلاك وخراب، استودعتك الله يا جنة الأرض.

كم من الكلمات الجميلة التي تصف حبي لكي يا منبع الحنان والعطاء، فهل يكفي الحبر إذا بدأت بكتابة الشعر فيكي ياغاليتي.

أجمل معايدة لأمي كل عام وانتي بخير 2022

عيد الأم هو من أعظم وأجل المناسبات التي تأتي كل عام في يوم 21 مارس، ويحتفل الجميع بهذا اليوم الرائع تكريمًا للأم من أجل ما فعلته لنا في حياتنا، وفي هذا العام سنقدم للأم المعايدات بألطف وأرق الكلمات كالتالي:

امي كل عام وانتي بخير يا منبع الحنان وغذاء الروح، كرمك الله ورسوله من بين سائر الخلق، فلك أن تتخيلي قدر حب الله لك.

جميلتي وروحي وحياتي، الهواء الذي اتنفسه وينعش صدري، هو انتي يا أمي، يومك سعيد وعمرك مديد وكل عام وانت الخير.

الكون فرحان ويغني، حتى الطيور والعصافير يا امي، جاء يوم السعادة اليوم هو عيدك وعيدنا يا ملاكي، الله لا يحرمنا من وجودك في هذا الدنيا، عيدك سعيد.

امي الغالية احبك فوق أي حديث أو كلمات قد تقدر على وصف حبي وفرحتي بوجودك في حياتي كل يوم، كل عام وانتي بخير جعلك الله تاجًا فوق رؤوسنا.

تهنئة لكل أم بمناسبة عيد الام

ليس هناك من الكلمات ما تصف الأم، فنحن نقف أمام من كرمها الله وفضلها، وأمرنا أن نطيعها ونجعلها تسعد بجني ثمار تعبها ومشقتها في تربيتنا، فكيف نجد كلمات تصف تقديرنا وشكرنا لها على ذلك، أو كلمات تصفها وتصف قدرها، فيمكن أن نقدم لها بعض الكلمات الجميلة التي نتمنى أن تنال إعجابها وتصف لها ذرة مما بداخلنا لها:

امي الحبيبة يا ليت وجدنا من الكلمات ما يكفيكي في وصف الحنان ووصفك، انت مجموعة نجوم متلألئة في السماء تضيء حياتنا وترشدنا للدرب.

سهرتي وتعبتي من أجلنا يا امي، نسأل الله أن لا يحرمنا وجودك، ولا يذيقك مر الحياة ولا شقائها، فأنت جوهرة سمينة مكانها بين ألواح الزجاج وغير مسموح لأحد بأذيتها.

حينما أدعو في صلاتي يا امي أجد نفسي أبدأ بالدعاء لكي، فأنت النور الذي أسترشد به ودونك أضيع وأتوه في هذه الحياة.

ينتهي الحبر وبحور العالم لو حبرًا لانتهى عند بدايتي في الكتابة عنك يا امي، احبك كثيرًا يا من لا أجد لك بديل أو مثيل، فأنت قطعة فريدة في حياتي، أدامك الله يا وتيني.

معايدة لامي بعيد ميلادها

تصعب الكلمات عند الحديث عن الأم، وخاصة إذا كنا ننوي أن نحتفل بها ونهديها بعض الكلمات الرقيقة في يوم عيد الأم، أو في عيد ميلاد الام، ونستعرض الآن القليل من العبارات والرسائل والكلمات لمعايدتها:

يا بريق الحياة ودفئها، انتي السعادة التي تدخل السرور والفرح في حياتنا كل عيد وانت العيد والخير والبركات.

اليوم عيدها فليحتفل العالم بأمي، هيا يا طيور غردي وقومي بتلحين أجمل الكلمات فاليوم هو يوم ميلاد أغلى الأحباب امي.

حبيبتي امي الحنونه، ومن غيرك لي حبيبة فانتي من سهرتي لراحتي، أدعو الله أن لا أرى في عينيك دمعة قط، وأن يجعل أيامك مليئة بالأفراح والاحتفالات السعيدة، عيدك أجمل الأيام.

كل عام وانتي بخير والخير لكل الأيام يا امي الحبيبة، ليتها الكلمات تصف حبي، احبك يا غاليتي.

خدمات ثقفني للتهنئة بعيد الأم 2022

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قدمنا لكم عبارات تهنئة عيد الأم 2022، ورسائل تهنئة لعيد الأم 2022، كما قدمنا رسائل معايدة لأمي الحبيبة وكل عام وأنتم بخير.