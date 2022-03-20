رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية للعام 1443، يبحث العديد من مواطنين المملكة العربية السعودية، في الساعات القليلة الماضية، وخاصةً بعد قرار الوزارة بالعودة الجزئية للدراسة عن بُعد مرة أخرى ، عن رابط تسجيل دخول منصة مدرستي لمتابعة كافة شروحات المناهج التعليمية، ولقد أكدت الوزارة أن الهدف الرئيسي من إعادة تفعيل المنصة مرة ثانية، هو تخفيف العبء اليومي على الطالب السعودي، وتركيز الضود على المواد الدراسية الأكثر أهمية، وهذا القرار يشمل جميع أنواع المدارس داخل المملكة العربية السعودية، ما بين الحكومية أو الأهلية أو الأجنبية.

رابط منصة مدرستي التعليمية للعام 1443

بدأت المملكة منذ السنوات القليلة الماضية في تطوير العملية التعليمية، وتحويلها من الانظمة التقليدية إلى الرقمنة والتكنولوجيا، وهذا لمواكبة العصر، ونجحت المنظومة في تفعيل العديد من المنصات مثل نور التعليمي وفارس ومدرستي وخلافه، كما كانت هذه المنصات تمثل جميعها كحلقة مغلقة، هدفها الأساسي هو خدمة المنظومة التعليمية، كما خصصت الوزارة لكل منصة رابط إلكتروني يستطيع الطالب وكذلك ولي الأمر والمعلم من الدخول عليهم وهذا باستخدام كلمة مرور واسم مستخدم.

خطوات تسجيل الدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية للعام الدراسي 1443

الدخول عبر البوابة الرسمية لمنصة مدرستي

ثم الاختيار بين أنظمة تسجيل الدخول مابين برنامج مايكروسوفت للطلاب أو من خلال نظام نور التعليمي

تعبئة حقل تسجيل الدخول

ثم الانتقال بين صفحات المنصة واختيار المنهج التعليمي.

منصة مدرستي التعليمية

أكدت الوزارة على عمل بعض من التحديثات على منصة مدرستي، حتى يتمكن جميع الطلبة بالاستفادة الكاملة من شروحات المناهج المختلفة، كما أعلنت الوزارة أن موعد بداية مارثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني من يوم الخامس عشر من مايو القادم وتستمر حتى اليوم الواحد والثلاثون من نفس الشهر.

رحلة الطالب السعودي داخل منصة مدرستي التعليمية للعام 1443