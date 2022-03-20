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رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية للعام 1443، يبحث العديد من مواطنين المملكة العربية السعودية، في الساعات القليلة الماضية، وخاصةً بعد قرار الوزارة بالعودة الجزئية للدراسة عن بُعد مرة أخرى ، عن رابط تسجيل دخول منصة مدرستي لمتابعة كافة شروحات المناهج التعليمية، ولقد أكدت الوزارة أن الهدف الرئيسي من إعادة تفعيل المنصة مرة ثانية، هو تخفيف العبء اليومي على الطالب السعودي، وتركيز الضود على المواد الدراسية الأكثر أهمية، وهذا القرار يشمل جميع أنواع المدارس داخل المملكة العربية السعودية، ما بين الحكومية أو الأهلية أو الأجنبية.
رابط منصة مدرستي التعليمية للعام 1443
بدأت المملكة منذ السنوات القليلة الماضية في تطوير العملية التعليمية، وتحويلها من الانظمة التقليدية إلى الرقمنة والتكنولوجيا، وهذا لمواكبة العصر، ونجحت المنظومة في تفعيل العديد من المنصات مثل نور التعليمي وفارس ومدرستي وخلافه، كما كانت هذه المنصات تمثل جميعها كحلقة مغلقة، هدفها الأساسي هو خدمة المنظومة التعليمية، كما خصصت الوزارة لكل منصة رابط إلكتروني يستطيع الطالب وكذلك ولي الأمر والمعلم من الدخول عليهم وهذا باستخدام كلمة مرور واسم مستخدم.
خطوات تسجيل الدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية للعام الدراسي 1443
- الدخول عبر البوابة الرسمية لمنصة مدرستي
- ثم الاختيار بين أنظمة تسجيل الدخول مابين برنامج مايكروسوفت للطلاب أو من خلال نظام نور التعليمي
- تعبئة حقل تسجيل الدخول
- ثم الانتقال بين صفحات المنصة واختيار المنهج التعليمي.
منصة مدرستي التعليمية
أكدت الوزارة على عمل بعض من التحديثات على منصة مدرستي، حتى يتمكن جميع الطلبة بالاستفادة الكاملة من شروحات المناهج المختلفة، كما أعلنت الوزارة أن موعد بداية مارثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني من يوم الخامس عشر من مايو القادم وتستمر حتى اليوم الواحد والثلاثون من نفس الشهر.
رحلة الطالب السعودي داخل منصة مدرستي التعليمية للعام 1443
- الدخول على المنصة حسب الجدول المحدد وهو المرحلة الابتدائية الساعة الثالثة عصر، والمرحلة المتوسطة والثانوية الساعة السابعة صباحاً
- ممارسة التمارين الرياضية مع أداء النشيد الوطني
- الإطلاع على الجدول المدرسي مع الاستماع إلى الحصص الدراسية
- يمكن للطالب القيام بعمل الواجبات المنزلية والتكليفات أو المهام الادائية.
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