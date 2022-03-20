دعاء اللهم احفظ امي مكتوب.. اجمل رسائل تهنئة عيد الأم 2022 مسجات وصور بطاقات جديدة

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عمر شويل - جدة دعاء اللهم احفظ امي هو مجال موضوعنا اليوم، ويُعد يوم عيد الأم هو من الأيام التي ينتظرها الكثيرون، حتى يحتفلون بأمهاتهم ويقومون بتقديم الهدايا لها، ويقدمون لها رسائل تهنئة عيد الأم بأجمل الكلمات وأرقها، فالأم لها مكانة كبيرة وعظيمة لدى الجميع، وفي مقالنا سنقدم أجمل الكلمات والرسائل لعيد الأم.

دعاء اللهم احفظ امي

الأم كالعمر لا تكرر مرتين يُعد من اكثر العبارات التي تُعبر عن مدى قيمة الأم في حياتنا، اللهم أحفظ أمهاتنا وأمهات المسلمين والأقباط في جميع أنحاء العالم، وفيما يلي نستعرض باقة من أجمل الأدعية للأم مُستجابة:

اللهم احفظ أمي وأعطيها ضعف العمر، وأرزقها الصحة والعافية، اللهم أنزل عليها الجود واكرم جسدها بالصحة والقوة.

اللهم احفظ أمي وسخر لها من الأقدار أجملها وأرويها يسر، واكرمها الفرج من أي كرب وبارك في صحتها واطل بعمرها، وأرزقها الجنة.

اللهم احفظ لي أمي بعينك لاتي لا تنام، اللهم لا تكتب عليها الحزن وأجعلها أسعد خلقك، اللهم أرفع كل أذى عنها، اللهم لا تحني لها ظهرًا، اللهم إنك تعلم كما أحبها فلا تريني بها بأسًا يُبكيني، واجعلها بمرتبة الصدّيقين والصالحين في الجنة.

اللهم احرس لي أمي وأدمها لي ظلًا استظل به من ضغوط الحياة، اللهم أحرسها بعينك التي لا تنام.

اللهم احفظ لي أمي وأبسط كرمك العظيم عليها واشرح صدرها، وبارك في عمرها، وأسعدها دنيا وآخرة.

اللهم احفظ لي أمي وأشغلني ببرها، وأدم عليها الصحةَ والعافية، واحفظها أينما وطئت أقدامها، ولا تكتب عليها ألمًا ولا مرضًا ولا حزنًا.

يكفيني في هذا العالم الكئيب وجود أمي، دمتي لي عمرًا وطاب بك العمر.

رسائل تهنئة عيد الأم

يعد عيد الأم يوم هام في حياة الكثيرين، خاصة الأشخاص المحبين في الاحتفالات، ويهتمون بإرسال التهاني والعبارات الجميلة، فمن أعظم من الأم لكي لا نحتفل بيومها، وهي المكرمة في كافة الكتب السماوية، ويمكن تقديم بعض الكلمات والرسائل الرقيقة لها كالتالي:

امي الجميلة أهنيك بعيدك الذي أنتظره كل عام، بحثت كثيرًا عن كلمات اقدمها لك فلم ينصرني قلمي، لأني لم أجد ما يعبر عن مدى غلاوتك، احبك يا جنتي.

جنة الله في الأرض هي أنتي يا أمي كل عام وانتي العيد والفرحة لكل الأيام، لو استطعت أن أعطيكي عمري ما كنت انتظرت لحظة يا حبيبتي، الله لا يحرمنا من هالطله.

بالروح فديتك وبكل الحب وديتك، ولو قدرت أطير وأغرد كنت حلقت وهنيتك، كل سنه وانتي طيبة يا ماما.

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كلمات عيد الام مميزة 2022

ننتظر عيد الأم حتى نقدم الهدايا ونهنئ الأم بالكلمات الجميلة، تقديرًا لما بذلته من أجلنا حتى نسعد ونرتاح في حياتنا، ومن أجمل الكلمات التي نهنأ بها الأم كالتالي:

في يومك المميز يا امي أرسل لك باقة من الزهور الحمراء والبنفسجية والبيضاء، تلك التي تفوح بكل معاني الحب خصيصًا لك لتهنئتك بيومك يا أمي.

يوم عيد الأم هو أنسب الأيام حتى اكتب لك بقلمي يا امى يا عبير الزهور، وربيع أيامنا، يا من تربعتي على عرش القلوب بحنانك.

إلى غاليتي ومحبوبتي أمي كل عيد وأنتي فرحتنا وضوء أيامنا، لك منا كل الحب والتقدير يا سلطانة قلوبنا.

مسجات عيد الام فيس بوك 2022 مميزة

مع التطور التكنولوجي الحديث، واتجاه العديد للإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي، أصبح الكثيرون يفضلون إرسال التهاني ورسائل عيد الأم عبر موقع الفيس بوك، وقام موقعنا بتوفير الكثير من الرسائل المميزة لاستخدامها في ذلك، مثل: