آخر عروض هايبر بنده السعودية على السلع الغذائية وخصومات تصل لـ50%

هايبر بنده يحرص كل أسبوع على تقديم أجمل العروض الخاصة بجميع المنتجات، التي يقوم ببيعها، لكي يلبي طلبات جميع الأشخاص، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال عروض هايبر بنده السعودية.

عروض بنده المذهلة اليوم

شرائح زيتون أسود من أليسا، وجبن شيدر أحمر ويكسفورد، وزيتون أخضر مغربي بالفلفل الأحمر والليمون، ومكدوس فاخر العلندا، وطحينة ماركة الشعلة، وهيل رقم 2، ولوز أبيض أنصاف، ومشكل لايت، وكرواسون سادة خمس حبات وزنه 65جرام، وبسكويت مصري، وكرواسون بالجبنة خمس حبات من 65جرام، وكرواسون بالزعتر خمس حبات وزنه 65جرام، ومفن بالفانيلا، ولفائف التورتيلا أبيض من يومي وزنه 240جرام، ومانشي رول كيك أمريكانا، وخبز البطاطا من يومي وزنه 260جرام، وزبادي طازج نادك وزنه كيلو، ولبنة كاملة الدسم نادك وزنها 400جرام، وشرائح جبن نادك، وجبنة بالقشطة مربعات نادك، ولبنة بريزيدن، وجبنة شيدر قابلة للدهن الأصلية كرافت، وحليب مجفف من لونا وزنه 2كيلو وربع، وحليب مدعم غني بالألياف من نيدو وزنه 1800جرام، وجبن شرائح برايد، وجبن شيدر مطبوخة فرسانا، وجبنة مثلثات أبو الولد، وحليب جونيور ندى طويل الأجل، وزبدة برايد.

عروض هايبر بنده الرائعة لهذا الأسبوع

وجبنة كريمي أنكور، ومثلثات جبنة الشيدر، وجبنة حلوم فيكتوريا وزنها ربع كيلو، وجبنة كريم فيلادلفيا، وجبنة فيتا تامبي وزنها 200جرام، وجبن أبيض يوناني تامبي وزنها 200جرام، وجبنة جرانا بادانو دانيتي وزنها 160جرام، وجبنة ماسكاربومي زانيتي وزنها 250جرام، وجبنة جران بادانو زانيتي وزنها 200جرام، وجبنة بارميجيانو، ودجاج برديكس، ودجاج دو، وآيس كريم مارس، وسبرينج رول سويتز، وآيس كريم السعودية، وبيتزا ريستورانت، ومربعات بف بيستري الكرامة، ورقائق السبرينغ رول الكرامة، ودونات مشكلة يومي، وكرات لحم الدجاج الكبير، وتورتيلا عادي يومي، وخضار أمريكانا، وبرجر الدجاج أمريكانا، أسكالوب دجاج أمريكانا، وبرجر خالي من اللحم امريكانا نباتي، ورقائق هشة بف بيستري امريكانا، وسوبر شيش كباب أمريكانا، وبطاطس لامب وستون للقلي، ولب الجوافة، وفراولة مونتانا، وفيري بيري، وتوت أسود من داري وزنه 350جرام، وبطاطس زيغي لامب وستون وزنها 750جرام، ونقانق الدجاج من دو وزنها 400جرام، وكبة لحم خروف الكبير وزنها 400جرام، وأصابع جبنة الموزاريلا الكبير وزنها 400جرام.