متى يفتح تسجيل التحصيلي 1443 عبر الموقع الرسمي e-services.qiyas.sa للطالبات والطلاب

متى يفتح تسجيل التحصيلي 1443 تتزايد عمليات البحث يوميًا عن موعد بدء التسجيل في الاختبار التحصيلي 1443 بالمملكة العربية السعودية رغبة في معرفة إجابة هذا السؤال، حيث يعتبر هذا الموعد من أهم المواعيد بالنسبة للطلبة والطالبات لتحديد نوعية الدراسة التي سيلتحقون بها، ومن جانبها قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإعلان عن مواعيد التسجيل بالقياس الهجري وهو ما سنقوم بتوضيحه لكم بالتفصيل خلال السطور التالية.

متى يفتح تسجيل التحصيلي 1443

وفقًا للموعد الذي أعلنته هيئة تقويم التعليم والتدريب فمن المقرر أن يبدأ التسجيل في اختبارات التحصيلي غدًا الاثنين الموافق 21 مارس، الاثنينت الهيئة بتحديد بعض التواريخ وهي كالتالي:

موعد تسجيل التحصيلي 1443

موعد تسجيل خاص بالطالبات وهو يوم 21 مارس 2022 الموافق هجريًا 18/8/1443. موعد تسجيل خاص بالطلاب وهو يوم 23 مارس 2022 الموافق هجريًا 20/8/1443. موعد انتهاء التسجيل المبكر في 9 مايو 2022 الموافق هجريًا 8/10//1443.

خطوات التسجيل في الاختبار التحصيلي

يستطيع جميع الطلبة والطالبات التسجيل في اختبارات التحصيلي على شبكة الإنترنت عبر اتباع عدة خطوات بسيطة تتمثل فيما يلي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي “قياس”

إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور الخاصة بالطالب ثم النقر على تسجيل الدخول.

سيتم ظهور الملف الشخصي الخاص بالطالب يختار منه “الاختبارات المتاحة”.

يتم الضغط على “اختبار التحصيلي” وتحديد النوع سواء كان ورقي أو إلكتروني.

النقر على تسجيل ثم الاطلاع على كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

النقر على التالي ثم اختيار المقعد الأنسب لأداء الاختبار التحصيلي.

تحديد الموعد المناسب لأداء الاختبار ثم النقر على التالي.

وبذلك تكون انتهت خطوات التسجيل بنجاح.

في حال عدم وجود حساب للطالب في قياس يتم الضغط على مستخدم جديد ويقوم الطالب بتسجيل بياناته.

أهمية اختبار التحصيلي

يعتبر اختبار التحصيلي من أهم الاختبارات بالنسبة للطلاب حيث يعتبر مقياس عادل للطلاب يقوموا على أساسه بتحديد نوعية الدراسة التي يرغبون بإكمال دراستهم بها، ويلزم للتسجيل في الاختبار التحصيلي أن يكون الطلبة والطالبات على قدر كافٍ بالمعلومات التي حصلوا عليها في المرحلة الثانوية على مدار 3 سنوات، وذلك لصعوبة أسئلة اختبار التحصيلي وتركيزها على قياس فهم الطلاب، لذلك يجب عليهم المذاكرة جيدًا والحصول على أكبر قدر من البيانات والمعلومات للحصول على نسبة عالية تساعدهم على الالتحاق بالجامعات التي يرغبون بها.