قتيل و24 جريحا بإطلاق نار فى أركنسو الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت شرطة الولاية فى بيان لها إن شخصا واحدا رهن الاحتجاز، فيما تبحث عن أشخاص آخرين أطلقوا النار على حشد مساء السبت.
وقال بيل سادلر، المتحدث باسم شرطة أركنسو، إن "الشرطة توجهت فى حدود الساعة 7:25 مساء إلى مدينة دوماس التى يقطنها نحو أربعة آلاف شخص وتقع على مسافة 90 ميلا (144 كيلومترا) جنوب ليتل روك بعد تلقيها بلاغ عن إطلاق خارج شركة يجرى فيها عرض للسيارات".
ونقل ستة أطفال إلى مستشفى أركنسو للأطفال فى ليتل روك، وخرج معظمهم بعد تلقى العلاج.
ومعرض السيارات هو جزء من حدث مجتمعى يعقد كل ربيع لجمع الأموال لصالح المنح الدراسية والإمدادات المدرسية، وفقا لموقع "منظمة تمكين شباب حى الدلتا".
عبر والاس ماكجى منظم معرض السيارات عن تعازيه لذوى الضحايا والجمهور.
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