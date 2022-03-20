موجة حر تجلب 10 أيام من الشمس الحارقة إلى المملكة المتحدة

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "إكسبريس" أن الرياح الدافئة ستجتاح السواحل الغربية لبريطانيا يقودها "ضغط منخفض قوى" يمتد بين كندا وجرينلاند ويجرف الهواء الدافئ بين المحيط الأطلسى والقطب الشمالى. وأضافت أن الرياح ستهب ضد منطقة ضخمة من الضغط المرتفع تمتد من شمال أوروبا إلى سيبيريا، وقد خلق هذا ممرًا للرياح من التيارات الهوائية الدافئة، وهو جزء الضغط القوى الذى يدفع درجات الحرارة فى القطب الشمالى حوالى 30 درجة مئوية أعلى من المعتاد.

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