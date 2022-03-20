الرئيس التونسى: نريد أن نضع تونس جديدة تقوم على الحرية والعدل

جدة - نرمين السيد - وأضاف سعيد - فى كلمته بمناسبة الذكرى ال 66 للاستقلال، بثتها الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعى (فيسبوك) اليوم الأحد، أثناء عقده المجلس الوزارى بقصر قرطاج - "إننا اليوم نعتز بمن سبقونا لطرد المستعمر وتحقيق الاستقلال، ولكن الاستقلال الحقيقى لا يتحقق بمجرد توقيع اتفاقية".

وأشار الرئيس التونسى إلى أن المجلس الوزارى سينظر فى مشاريع المراسيم الثلاث المتعلقة بالصلح الجزائى والشركات الأهلية والمضاربة غير المشروعة، موضحا أن هذه النصوص ستتبعها نصوص أخرى وصفها بالتاريخية والقائمة على أساس العدل والقانون والثورة والشعارات التى رفعها الشعب التونسى المتمثلة فى الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

وأضاف أن مرسوم الصلح الجزائى من أجل أن يسترد الشعب أمواله المنهوبة، وهذه الأموال ستعود إلى الفقراء والمعتمديات الفقيرة بعد ترتيبها من الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً لتذهب الأموال إلى أصاحبها الشرعيين.