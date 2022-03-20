وزير الدفاع السلوفاكى: منظومة باتريوت بدأت تصل البلاد من شركاء بالناتو

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الدفاع السلوفاكى - فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، إنه سيتم تشغيل النظام من قبل القوات الألمانية والهولندية، مبينا فى الوقت ذاته أنه سيتم نشره فى البداية فى مطار "سلياك" فى وسط سلوفاكيا، للمساعدة فى تعزيز الدفاع عن الجناح الشرقى لحلف الناتو. وأشار إلى أن نظام باتريوت سيكون مكملا وليس بديلا لنظام إس -300.

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