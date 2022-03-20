زيلينسكى: شعبنا يتشرد فى أنحاء العالم بسبب العملية العسكرية الروسية

جدة - نرمين السيد - كان زيلينسكى أكد فى تصريحات أدلى بها، اليوم الأحد، أن فشل المفاوضات مع روسيا يعنى اندلاع حرب عالمية ثالثة، بحد قوله.
ودخلت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، الأحد، يومها الثالث والعشرين، وسط تنديدات غربية وحزمة عقوبات اقتصادية طالت النخبة الروسية وأبرز بنوكها، مقابل دعم أوروبى على نحو اقتصادى وإغاثى وعسكرى لأوكرانيا.
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