جدة - نرمين السيد - أعلن الحرس الوطنى الروسى أسر عدد من "قيادات القوميين" الأوكرانيين، خلال تحرك عسكرى لقواته فى مدينة إيزوم بمقاطعة خاركيف شرقى أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وقال الحرس الوطنى الروسى فى بيان مقتضب، اليوم الأحد، أنه أسر عددا من قياديى تشكيلات القوميين وأعوان قوات الجيش الأوكرانى أثناء عملية تحرير مدينة إيزوم فى مقاطعة خاركوف شرقى أوكرانيا". وأوضح بيان الوطنى الروسى، أن عناصر القوات الخاصة وقوات الرد السريع التابعة له تصدت لهجمات على مواقعها بالمدينة، كما ضبطت وثائق مهمة، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: أسر عدد من القياديين القوميين خلال معارك شرقى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.