الأمم المتحدة: 2361 ضحية مدنية للنزاع فى أوكرانيا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى تحديثه، اليوم الأحد، لآخر إحصاءات الضحايا المدنيين بسبب النزاع فى أوكرانيا، إن العدد بلغ منذ 24 فبراير الماضى وحتى منتصف ليلة أمس 2361 ضحية مدنية؛ بينهم 902 قتيل و1459 مصابا.





وأشار التحديث إلى أن 248 قتيلا، إضافة إلى 744 مصابا، سقطوا فى منطقتى دونيتسك ولوهانسك؛ بينما سقط 195 قتيلا و561 مصابا فى الأراضى الخاضعة لسيطرة الحكومة، أما فى الأراضى التى تسيطر عليها (الجمهوريات) التى نصبت نفسها بنفسها، فسقط 53 قتيلا و183 جريحا. ولفت التحديث إلى أن 564 قتيلا، إضافة إلى 715 مصابا سقطوا فى مناطق أخرى من أوكرانيا تشمل مدن كييف وتشيركاسى وتشيرنيهيف وخاركيف وخيرسون وكييف وميكولايف وأوديسا وسومى وزابوريزهزهيا ودنيبروبتروفسكنا ومناطق جيتومير والتى كانت تحت سيطرة الحكومة عندما وقعت الإصابات. وذكر المكتب الأممى أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع؛ بما فى ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.

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