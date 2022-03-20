الجيش الجزائرى يعلن استشهاد 3 من أفراده فى اشتباك مع إرهابيين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان - أن العسكريين الثلاثة هم الملازم إخلف رضا، والعريف المتعاقد طارب إلياس، والعريف المتعاقد على عبد القادر هوارى. فى السياق ذاته، تقدم رئيس أركان الجيش الجزائرى الفريق السعيد شنقريحة، باسمه وباسم كافة أفراد الجيش، بأصدق التعازى والمواساة إلى أسر الشهداء وأقاربهم، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جنانه، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

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