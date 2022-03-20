الرئيس اللبناني يطالب بمساعدة دولية لمواجهة أعباء النزوح السوري

دوت الخليج :- دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى "تقديم مساعدة لبلاده لتخفيف الأعباء المالية الكبيرة التي يتكبدها نتيجة تداعيات نزوح اللاجئين السوريين إلى أراضيه منذ عام 2011 على مختلف الأصعدة، بالتوازي مع دعم مطالبته بعود النازحين إلى بلادهم".

وشدد عون خلال لقائه نائب أمين عام الأمم المتحدة، أمينة محمد، اليوم، على أن لبنان بحاجة أيضا لمساعدات تنموية، وليس فقط إنسانية خصوصا في مجال إطلاق ورشة إعادة البناء.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، طالب الرئيس اللبناني بعدم تجاهل معاناة اللبنانيين نتيجة الأزمات المتراكمة، والتطورات الأخيرة خلال السنوات الماضية التي زادت الأمور تفاقما.

بدورها، أعربت المسؤولة الأممية عن تقدير المجتمع الدولي والأمم المتحدة للرعاية التي يلقاها النازحون السوريون في لبنان، والدعم الأممي للحكومة اللبنانية في المفاوضات التي تجريها مع صندوق النقد الدولي، والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية في الخامس عشر من أيار المقبل.

-- (بترا)

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