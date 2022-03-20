دعم الكهرباء kahraba gov jo التسجيل في منصة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الاردن

دعم الكهرباء kahraba gov jo، أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن عن رابط تسجيل منصة دعم الكهرباء 2022 للاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديدة. حيث يمكن لكافة الفئات المستحقة للدعم ولم تسجل من قبل في المنصة التسجيل وفق الخطوات السابقة. المعلن عنها من قبل الناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة تحرير القاق، فيما تداول العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي أخبار مفادها بتوقف منصة kahraba عن العمل، وهو ما تم نفيه قطعا من قبل الجهات الوصية، وحاليا يزداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومختلف مواقع التواصل عن الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها تقيم دعم الكهرباء وهذا الذي سنتعرف عليه من خلال الأسطر التالية من هذا المقال فتابعونا للنهاية من أجل معرفة ذلك.

دعم الكهرباء kahraba gov jo

طالبت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في المملكة الهاشمية الأردنية كافة الأسر سواء كانوا داخل الأردن أو خارجه التسجيل على منصة دعم الكهرباء بشكل إلكتروني من خلال خطوات بسيطة جدا تم الإعلان عنها سابقا وذلك للاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديدة المدعومة من حكومة الأردن وحاليا تم تطبيقها ويمكن التسجيل من خلال الدخول على رابط الموقع الرسمي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة واتباع الخطوات التالية:

بعد الدخول على الموقع الرسمي لمنصة دعم الكهرباء الأردن 20211 يجب النقر مباشرة على أبدأ التسجيل

يجب إدراج جميع المستندات المطلوبة من ضمنها فاتورة كهرباء للمشترك المنزلي. ثم كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك المدونة في دفتر العائلة

بعدها يتم إرفاق الوثيقة الثبوتية ورقم الهاتف

النقر مباشرة على إرسال الطلب.

وبذلك تكون قد أكملت طريقة تسجيل دعم الكهرباء.

الفئات المعنية بدعم الكهرباء الأردن 2022

أكد الدكتور محمد الروسان مدير التكاليف والتسعير في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن عملية التسجيل من خلال رابط دعم الكهرباء من جانب المستفيدين من الطاقة المتجددة قد بدأت يوم السبت 19 مارس 2022، كما أوضح أن حوال اثنان وعشرون ألف مشترك سيستفيدون من الدعم وجاءت الفئات المعنية التعرفة الجديدة على النحو التالي:

ان يكون المتقدم على منصة دعم الكهرباء أردني الجنسية مع حيازة دفتر العائلة مع تطبق التعريفة المدعومة على عداد واحد فقط

كل مستفيد تزوج بأكثر من زوجة يستطيع الحصول على دعم لأكثر من اشتراك حسب عدد الزوجات

الامرأة الأردنية التي تزوجت من رجل أجنبي

منتفعو صندوق المعونة الوطنية

كذلك منتفعو برنامج الدعم التكميلي

منتفعو تكافل واحد وثلاثة.

كل منتفع بالمكرمة الملكية السامية

كل رب أسرة من أبناء قطاع غزة

كذلك كل شخص حامل لجواز سفر أردني ولا يمتلك

اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق على اهم المراحل التي يمكن من خلالها التسجيل في منصة دعم الكهرباء kahraba gov jo.