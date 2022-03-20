نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم Dream 2022 وربح الجائزة الكبري مليون دولار من مصطفى الأغا في المقال التالي
خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم وأرقام الهواتف من أهم ما يتم البحث عنه من قبل بعض الأشخاص من الراغبين في أن يكونوا من بين المشاركين في تلك المسابقة الأكثر شهرة بالوطن العربي، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نتحدث عن أهم المعلومات عن الكيفية التي من خلالها من الممكن أن يتم الاشتراك بالمسابقة، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات نعرض أهم المعلومات عن الطريقة التي من الممكن من خلالها أن يتم الاشتراك، مع بيان أهم المعلومات عن الأرقام المخصصة، والتي من خلالها من الممكن أن يتم الاشتراك بالمسابقة.
خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم وأرقام الهواتف
هناك خطوات بسيطة من الممكن من خلالها الاشتراك في مسابقة الحلم وأرقام الهواتف، ومن الممكن أن يتم الاشتراك من خلال أن يقوم الراغب بالاشتراك بالقيام بكتابة رسالة وتكون مرسلة من خلال الرقم المخصص للاشتراك، حيث أن الرسالة مضمونها كلمة وحدة فقط وهي الكلمة حلم، أو دريم، ومن خلال ما يلي نوضح الأرقام التي قد تم تخصيصها من قبل المسؤولين بالمسابقة، ومن ثم يتم الاشتراك، فكل دولة لها الرقم الخاص بها، حيث أن كل المقيمين في كل دولة من حقهم التواصل لطلب الاشتراك والاستفادة من الجوائز التي من الممكن أن يفوز بها حيث تتواجد الجوائز المالية والتي تصل قيمتها لمليون دولار أمريكي وبعد أن يتم التواصل من خلال الرقم وكتابة الرسالة يتم توجيه التساؤل للشخص وحال الإجابة الصحيحة عليه يكون قد اشترك فعليا بالمسابقة.
الأرقام المخصصة للاشتراك بالمسابقة
الاشتراك من خلال الأرقام الآتية من مختلف الدول العربية:
- بالسعودية من الممكن أن يتم الاتصال ومن خلال الرقم 858888 من خلال الشركة إس تي سي، وعبر الشركة موبايلي من الممكن التواصل على الرقم 650444.
- التواصل والاشتراك من خلال الشركة اتصالات والرقم 5544 متاح مام الجميع للاشتراك.
- التواصل من خلال الشبكة إس تي سي يكون في الكويت على الرقم 4141.
- في عمان من الممكن الاشتراك من خلال الرقم 90434 من خلال الشبكة أومنتال.
- في البحرين من الممكن الاشتراك من خلال الرقم 94000.
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