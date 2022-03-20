رابط منصة تسجيل دعم الكهرباء في الأردن kahraba gov jo للاستفادة من تعرفة الكهرباء الجديدة.. رابط التسجيل وشرح فيديو

رابط منصة تسجيل دعم الكهرباء في الأردن حيث يهتم عدد كبير من المواطنين في جميع أنحاء الأردن بالتعرف على كيفية تسجيل دعم الكهرباء للاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديدة، وذلك بعدما تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بدعم الكهرباء لكي يتم الاستفادة من التعريفة الجديدة للكهرباء، حيث أعلنت الناطقة الرسمية اسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن أن المتدين للاستفادة من دعم الكهرباء في الأردن من جانب المواطنين سوف يكون من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية التي تقوم بتقديم دعم الكهرباء، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط تسجيل دعم الكهرباء للاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديدة واهم التفاصيل عن التسجيل.

طريقة تقديم طلب للحصول على دعم الكهرباء الأردن 2022

رابط منصة تسجيل دعم الكهرباء في الأردن

وقد تم التمويه أنه في حالة عدم تسجيل عدادات الكهرباء للمنازل أن يكون صاحب المنزل قادر على الاستفادة من الدعم في الأول من شهر أبريل، حيث تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالمنصة الرسمية لدعم الكهرباء، حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول إلى موقع تقديم دعم الكهرباء في الأردن.

يتم اختيار التسجيل من خلال الموقع.

يحتاج المستخدم إلى فاتورة كهرباء للمشترك المنزلي.

يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة والخاصة بدفتر العائلة عبر الموقع ويتم التأكد من صحتها.

يتم إدراج الوثيقة الثبوتية.

إدخال رقم الجوال الخاص بالمسجل في منصة الدعم بالفعل.

عقب التأكد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح يتم اختيار إرسال طلب تسجيل الدعم.

الفئات المستفيدة من دعم الكهرباء في الأردن

وقد حددت الحكومة الأردنية الفئات التي تستفيد رسميا من دعم الكهرباء المطروح في الأردن، والتي جاءت على النحو التالي.