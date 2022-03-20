نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة عربية على صفيح ساخن.. موعد مباراة العراق والإمارات تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة العراق والإمارات ، في إطار مباريات تصفيات كأس العالم 2022 وضمن مرحلة الإياب في الجولة التاسعة الحاسمة من المجموعة الأولى، يستضيف مساء الخميس 24 مارس 2022، ملعب ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض ( بدلًا من ملعب المدينة الدولي في العاصمة العراقية بغداد)، مواجهة عربية ساخنة، تجمع منتخبي الإمارات والعراق ، واللذين يملكان حظوظًا متقاربة من أجل التأهل إلى مونديال قطر 2022 ، ولكن ضمن ملحق التصفيات، والذي يتنافس عليه بجانب الأبيض وأسود الرافدين ، منتخب لبنان .

نستعرض خلال السطور المقبلة، أعزائي زوار ومتابعي موقع “ثقفني”، كافة التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات حول موعد مباراة العراق والإمارات والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج المنتخبين في تصفيات مونديال 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم .

مباراة العراق والإمارات

مرة أخرى، يجدد منتخبا الإمارات والعراق الموعد، مع مواجهة جديدة، في إياب التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة آسيا .

حيث أسفرت مواجهة الذهاب بين الشقيقين العربيين، عن التعادل الإيجابي (2-2).

ويطمح الأبيض إلى استعادة نغمة الانتصارات، بعد فوزي لبنان وسوريا في الجولتين السادسة والسابعة.

فيما يأمل أسود الرافدين في الفوز بالجولتين المتبقيتين مع تعثر لبنان، من أجل العبور إلى ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم .

فيما نستعرض ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 :

نشير إلى أن التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022 ، ستشهد العديد من المواجهات الحاسمة للمنتخبات العربية، سواءً في قارة آسيا أو أفريقيا .

ففي التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم ، وعن المجموعة الأولى، تقام في إطار الجولة التاسعة أيضًا، مباراة الصين والسعودية عن المجموعة الثانية.

وبجانب الإمارات والعراق ، تقام في المجموعة الأولى، مواجهة قوية في ديربي الشام ، حيث مباراة لبنان وسوريا .

أما على صعيد التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ، فتقام أربع لقاءات نارية للمنتخبات العربية.

تبدأ جولة الذهاب من التصفيات النهائية ، بـ مباراة الكونغو والمغرب ، ثم مباراة مالي وتونس ، إضافة إلى مباراة الكاميرون والجزائر ، وتُختتم بـ مباراة مصر والسنغال .

المنتخب العراقي

مع أصحاب الأرض والضيافة، منتخب العراق لكرة القدم ، نستهل تغطيتنا للمواجهة العربية الهامة والمرتقبة في تصفيات المونديال .

حيث يمتلك أسود الرافدين كما أسلفنا حظوظًا لا بأس بها للتأهل إلى ملحق التصفيات، شريطة الفوز في آخر جولتين، مع تعثر منافسيه الإمارات ولبنان .

المنتخب العراقي يحتل حاليًا المركز الخامس في ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 5 نقاط وصافي (-7) أهداف.

إذ تعادل في 5 مباريات وخسر في 3 أخرى، ولم يتمكن من تحقيق أي انتصار حتى الآن.

فقد تعادلت كتيبة المدرب الوطني عبد الغني شهد مع منتخبات كوريا الجنوبية ذهابًا ولبنان ذهابًا بنتيجة واحدة سلبية (0-0)، إضافة إلى تعادل إيجابي مع الإمارات ذهابًا (2-2) وسوريا ذهابًا ولبنان إيابًا بنتيجة واحدة (1-1).

فيما خسر أمام إيران ذهابًا بثلاثية نظيفة وإيابًا بهدف، إضافة إلى كوريا الجنوبية (0-3).

على صعيد المشاركات التاريخية للعراق في كأس العالم ، فقد خاض أسود الرافدين غمار المونديال مرة واحدة، في كأس العالم 1986 التي استضافتها المكسيك وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقبها.

وخسر المنتخب العراقي مبارياته الثلاث في دور المجموعات، ليودع المونديال بعد الهزيمة أمام باراجواي والمكسيك بنتيجة واحدة (0-1)، إضافة إلى بلجيكا (1-2).

المنتخب الإماراتي

على الجهة المقابلة، يخوض منتخب الإمارات لكرة القدم مواجهة الخميس المقبل، وهو يمتلك حظوظًا أعلى للتأهل إلى الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم .

بعد قرار نقل مباراة العراق إلى الرياض .. "الأبيض" يُواصل تدريباته بـ"معنويات عالية" وبمشاركة جميع اللاعبين .. أروابارينا يهتم بالجوانب التكتيكية ويركز على "زيادة الانسجام" .. للتفاصيل: https://t.co/9eK62FC8Pu#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/GUqpR8CTYQ — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) بعد قرار نقل مباراة العراق إلى الرياض ..



"الأبيض" يُواصل تدريباته بـ"معنويات عالية" وبمشاركة جميع اللاعبين ..



أروابارينا يهتم بالجوانب التكتيكية ويركز على "زيادة الانسجام" ..



للتفاصيل: https://t.co/9eK62FC8Pu#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/GUqpR8CTYQ — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) March 19, 2022

حيث يحتل المرتبة الثالثة في جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط وصافي (0) هدف.