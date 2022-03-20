WhatsApp.. كيفية تفعيل واتساب بدون شريحة أو رقم جوال

يحرص العديد من المستخدمين خلال هذه الفترة على تحميل تطبيق واتساب، وأنه أصبح من تطبيقات الدردشة الشهيرة في جميع دول العالم وأصبح الإقبال عليه كبير للغاية، حيث تخطى عدد المستخدمين الناشطين لهذا التطبيق أكثر من ملياري مستخدم، وأصبح التطبيق لا غنى عنه لأي شخص يحمل هاتف محمول حديث، وذلك من أجل تبادل الرسائل سواء بين الأصدقاء أو رفقاء العمل من أجل التشاور في العديد من الأمور بشكل سريع من خلال المجموعات، وقد يحتاج الشخص منا إلى أكثر من حساب.

واتساب بدون شريحة هاتف

بدأ الكثير من الأشخاص يسأل عن طريقة الحصول على حساب WhatsApp بدون رقم شريحة، وسوف نكشف لحضراتكم خطوات الحصول على حساب بدون رقم هاتف وخاصة في حالة عدم امتلاك الشخص خط آخر، حيث أنه من الممكن الحصول على حساب من التطبيق من خلال خط الهاتف الأرضي الموجود بالمنزل، ولكن الكثير من المستخدمين لا يعلم الطريقة وكيفية الحصول عليه، ويكون ذلك من خلال الخطوات التالية:

يجب أولاً الدخول إلى متجر بلاي ستور من أجل تحميل WhatsApp على الهاتف الخاص بك دون الحاجة إلى وجود شريحة.

ضرورة الموافقة ثم كتابة رقم الهاتف الأرضي أو الخط المنزلي.

يجب طلب التفعيل والتحقق وذلك من خلال المكالمة الصوتية.

ضرورة أن يقوم المستخدم بتجهيز ورقة وقلم والانتظار حتى يرن الهاتف، وسوف تصلك رسالة مسجلة بها رقم التفعيل، حيث يجب كتابته بدقه.

يجب على المستخدم إدخال رقم التفعيل في مربع التحقق.

من خلال الخطوات السابقة سوف تمتلك حساب على واتساب دون شريحة هاتف، حيث يمكنك من خلاله مراسلة الأصدقاء والأهل في جميع الأوقات دون أن تمتلك شريحة هاتف، كما يمكنك استقبال جميع الرسائل الخاصة بالعمل على مدار الساعة وكذلك إرسال الرسائل والتحاور مع الأصدقاء، كما يمكنك أيضاً الاستمتاع بجميع مميزات التطبيق التي قام بطرحها مؤخراً لجميع المستخدمين، حيث يحرص التطبيق على التحديث الدائم وطرح الميزات الرائعة للمستخدمين من أجل جذب العديد من العملاء الجديد في ظل منافسة قوية بين تطبيقات الدردشة في العالم.