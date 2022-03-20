نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف المعونة الشهرية 100 دينار أردني بأوامر ملكية عبر رابط صندوق المعونة الوطنية naf.gov.jo في المقال التالي
عمر شويل - جدة أصبح البحث عن رابط صندوق المعونة الوطنية الأردني، من أهم الروابط التي يتم البحث عنها اليوم، بعد أن أمر جلالة الملك عبد الله بن الحسين، مجلس الوزراء بالإسراع في صرف المعونة الشهرية المتكررة بواقع 100 دينار لكل أسرة، من الأسر المستحقة للمعونة، وقال وزير التنمية الاجتماعية الأردني السيد / أيمن المفلح، في تصريحات اليوم الأحد 20 مارس لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن المكرمة الملكية سوف يستفيد منها 107 ألف أسرة أردنية.
وعن موعد الصرف أضاف المفلح أنه فور تخصيص وزارة المالية المبالغ المقررة، والتي تقدر ب 11 مليون دينار أردني، وفي نفس الإطار يبلغ عدد الأسر الجديدة المشملة بالمعونة الشهرية المتكررة في صندوق المعونة الوطنية، نحو 276 أسرة خلال الشهر الماضي شهر شباط، وتأتي هذه المعونة في أطار الدعم النقدي الموحد الأردني الذي تستهدف الحكومة تقديمه، في أطار موحد يشمل جميع أنواع الدعم المقدم للأسر الفقيرة من خلال برنامج دعم واحد.
سيستفيد من هذه المكرمة الملكيَّة السامية 107 آلاف أسرة، وبمبلغ إجمالي يصل إلى قرابة 11 مليون دينار. https://t.co/RINhjvdKES
— MOSD Gov Jo (@MOSD_JO)
سيستفيد من هذه المكرمة الملكيَّة السامية 107 آلاف أسرة، وبمبلغ إجمالي يصل إلى قرابة 11 مليون دينار. https://t.co/RINhjvdKES— MOSD Gov Jo (@MOSD_JO) March 20, 2022
رابط صندوق المعونة الوطنية الأردني
- الدخول على رابط الصندوق naf.gov.jo.
- من الصفحة الرئيسية نضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- تحديد برنامج المعونات الشهرية المتكررة.
- تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة للمستعلم عن الدعم الشهري.
- ثم أضغط على أستعلام لتظهر كافة التفاصيل.
موعد صرف 100 دينار للمستفيدين من المعونات الشهرية
كما أكد وزير التنمية الاجتماعية أنه بمجرد تخصيص المبالغ المالية من قبل وزارة المالية، فأنه سوف يتم الصرف فوراً للمستحقين، وأشار الوزير أن الصندوق بدأ بالفعل تجهيز قائمة بأسماء المستحقين للمعونة الشهرية المتكررة، وأشار إلي استفادة 207 ألف أسرة من الدعم، منهم 30 ألف أسرة مكونة من فرد واحد فقط.
صندوق المعونة الوطنية الأردن
أعلن صندوق المعونة الوطنية الأردني، عن تقرير الأعمال الخاص بالشهر الماضي شهر فبراير وجاء كما يلي.
- تم إيقاف دعم المعونة الشهرية المتكررة عن 1953 أسرة.
- كما تم تخفيض المعونة الشهرية ل 223 أسرة.
- عدد الحالات التابعة للبرنامج التي تم مسحها 9903 أسرة.
- كما أشار البرنامج إلي أستفادة 530 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة.
- 50 أسرة أستفادة من التأهيل الجسماني.
- كما أستفاد 30 شخص من دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.
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