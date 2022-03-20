نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع صندوق المعونة الوطنية الأردن والاستعلام عن الدعم التكميلي عبر takaful.naf.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثيراً من الأشخاص يبحثون عن رابط موقع صندوق المعونة الوطنية الأردن، حيث يتم تقديم بعض المساعدات المالية للأسر وذلك بسبب الظروف الراهنة التي تؤثر على الاقتصاد في الدولة، وتقدم الدولة المساعدات للأسر التي تستوفي الشروط، وتقدم لهم نسبة من الدخل الذي تقوم بتقديره خلال العام وإليكم التفاصيل.

رابط موقع صندوق المعونة الوطنية الأردن

يعتبر صندوق المعونة الأردنية هو نوع من أنواع البرامج التي تم تطويرها حتى يحصل عدد كبير من الأسر على الدعم المادي، وذلك بسبب انقطاع دخل عدد كبير من الأسر في ظل الظروف التي طرأت على الأسر بعد فرض قانون كوف فيو، لذلك تم توفير المساعدات للأسر التي تأثرت بذلك.

خطوات الاستعلام عن المستحقين للدعم

يمكنك معرفة الأسر المستحقة للدعم الأردني من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق المعونة، وذلك من خلال صندوق المعونة الوطنية

ثم بعد ذلك يمكنكم كتابة الرقم الخاص بهوية كل شخص، ثم كتابة الرقم السري الخاص بكم وكتابة جميع البيانات التي يتم طلبها من المستعلم، ثم النقر على كلمة استعلام.

لينك استعلام الدعم التكميلي

الكثير يبحث عن رابط الدعم التكميلي الخاص بالأردن حتى يتم الاستفادة من الدعم المقدم من الصندوق الوطني.

وقد تم الإعلان عن أنه يمكن لعدد كبير من الأشخاص التسجيل عبر الموقع الإليكتروني صندوق المعونة الوطنية حيث أكدت الدولة أن التسجيل مستمر لحين الاستيفاء.

وهذا بعد أن أكدت على الشروط الواجب توافرها في الأفراد اللذين يقومون بتقديم طلب الدعم، كما أن الدولة تعمل على توفير مساعدة الأفراد للحصول على التسجيل في الدعم.

شروط الحصول على الدعم

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الأسر التي تحتاج إلى الدعم الأردني، والتي من أهمها ما يلي:

على المقدم على الدعم الأردني أن يكون من الأشخاص الحاملين على الجنسية الأردنية وليس غيرها.

أن يكون هذا المقدم لا يحصل على دعم آخر من الحكومة الأردنية.

ألا يكون المقدم على الدعم ممن لا يستفيدوا من قانون التضامن الاجتماعي.

في نهاية المقال فقد قمنا بالحديث عن رابط موقع صندوق المعونة الوطنية الأردن، كما قمنا بعرض خطوات الاستعلام عن المستحقين للدعم، لينك استعلام الدعم، والشروط التي يجب توافرها في المستحقين للدعم