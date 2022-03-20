ننشر لكم رابط وظائف وزارة الحرس الوطني وشروط التقديم والتخصصات المطلوبة وكذلك موعد التقديم، كانت وزارة الحرس الوطني في السعودية قد أعلنت فتح باب التقديم للقبول والتسجيل لكل الراغبين في الإلتحاق في الخدمة العسكرية في كل مناطق المملكة للوظائف العسكرية وذلك للرجال لمدة خمسة أيام وفق شروط معينة حددتها وزارة الحرس الوطني وتخصصات مطلوبة.

رابط التسجيل في وظائف وزارة الحرس الوطني

يمكن التسجيل على وظائف الحرس الوطني من خلال وزارة الحرس الوطني السعودية.

شروط التقديم في وظائف وزارة الحرس الوطني السعودي

حددت وزارة الحرس الوطني مجموعة من الشروط التي ينبغي على المتقدمين إستيفائها من أجل القبول:

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشا مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف.

أن يكون المتقدم لائق طبيا للخدمة العسكرية.

أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

أن لا يقل الطول عن 160 سم.

أن يتناسب الطول مع الوزن وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني.

أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين في أي وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.

يجب معادلة الشهادات التي حصل عليها من خارج المملكة وإرفاق صور المعادلة مع أصل الشهادة للمطابقة.

أن يكون حاصلا على مؤهلا دراسيا مطلوب للرتبة.

أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفق الشروط المحددة.

التخصصات المطلوبة في الوظائف العسكرية

بالنسبة لحملة البكالورويس ينبغي أن تكون التخصصات كالتالي:

علم النفس

الخدمة الإجتماعية.

أن لا يقل التقدير عن جيد.

أن يكون لديه مستند من الجهة التعليمية موضحا خلاله انتظام الدراسة ومدتها.

بطاقة تصنيف سارية المفعول.

التخصصات الخاصة بالوظائف العسكرية لحملة الدبلوم

يجب أن تكون التخصصات بالنسبة لحملة الدبلوم:

تخصص اتصالات لخريجي كلية الاتصالات.

ويجب إرفاق كافة الدورات والخبرات في نفس المجال للتخصص.

تنبيهات عامة بخصوص وظائف وزارة الحرس الوطني