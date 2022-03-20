خدمه التقديم علي الوظائف المساندة عبر موقع وزاره الموارد وخطوات التسجيل في الخدمه الكترونيا

خدمه التقديم علي الوظائف المساندة من احدث واهم الخدمات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام لجميع مواطني المملكة. والتي ثار التساؤل عليها كثيرا في الآونة الأخيرة من قبل السعوديين للحصول علي الخدمه. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن بعض الخدمات الإلكترونية منها الجديدة أيضا والتي يتم الحصول عليهم عبر المواقع الرسمية. ومن اهم هذه الخدمات خدمه اصدار مشهد ضماني الكترونيا عبر موقع وزاره الموارد البشرية والمستهدفين منه وشروطه. كما تم الإعلان أيضا عن اثبات كيديه بلاغ تغيب الكترونيا بالخطوات الصحيحة عبر موقع وزاره الموارد ومعرفه اهم الشروط. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة. كما سوف نقوم أيضا بشرح طريقه تنفيذ الخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة التي تم الإعلان عنها.

خدمه التقديم علي الوظائف المساندة

أعلنت وزاره الموارد عن خدمه التقديم علي الوظائف المساندة التي يتم الحصول عليها عبر الموقع الرسمي للوزارة. والتي تمكن جميع طالبي العمل للوظائف المساندة بغرض تمكينهم من العمل بالوظائف. كما يتم تسجيل المعلومات الشخصية والحالة الصحية و معلومات العمل إن كنت موظفا والدرجة العلمية له وتوضيح الخبرات العملية والبرامج التدريبية التي تم الحصول عليها. بالاضافه إلي ذلك أيضا يتم إتاحة هذه المعلومات إلي وزاره الموارد لبناء قاعده من البيانات الخاصة بالوظائف المساندة.

شروط الوظائف المساندة

كما تم الإعلان عن اهم الشروط والضوابط المتعلقة بالخدمة والتي سوف نقوم بتوضيحه من خلال الأتي:

يجب أن يكون مستخدم الخدمه سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة.

أن يكون عمر المتقدم للخدمه 17 عام أو اكثر.

يجب أن يكون المتقدم للخدمه حامل للثانويه العامه.

خطوات التسجيل في الوظائف المساندة

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه التسجيل في خدمه التقديم علي الوظائف المساندة الكترونيا. كما سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال الخطوات الأتية: