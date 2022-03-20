نقداً 5000 بإيداع فوري وبدون تحويل الراتب اونلاين

5000 ريال سعودي نقداً الآن بالمملكة العربية السعودية من خلال الحصول على سلفة مالية وأيضاً فورية حيث يستطيع الآن المواطن السعودي الحصول على مبلغ سلفة الفوري ويبدأ من 1000 ريال سعودي وربما يصل إلى 5000 ريال سعودي لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية وذلك من أجل التيسير على المواطنين السعوديين ومن خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نعرض لكم خطوات الحصول على سلفة بقيمة ربما تصل إلى 5000 ريال وكذلك اونلاين.

نقداً 5000 بإيداع فوري لدى منصة سلفة بالسعودية

تقدم منصة سلفة بالسعودية مبالغ مالية طارئة تبدأ من 1000 ريال سعودي وربما تصل إلى 5000 ريال سعودي كما يمكن أيضاً الحصول على تلك المبالغ اونلاين وأيضاً يتم إيداع خلال 24 ساعة فى حالة توافر جميع الشروط وهي

يشترط أن يكون طالب السلفة سعودي الجنسية.

كما يشترط أيضاً أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 23 عام ولا يتجاوز 60 عام.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن 3 أشهر للعاملين بالقطاع الحكومي.

كما يشترط أن يكون العاملين بالقطاع الخاص على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي لدى منصة سلفة بالسعودية

وفرت منصة سلفة بالسعودية مبالغ مالية طارئة ولا تحتاج إلى تحويل الراتب الشهري وأيضاً يستطيع العميل من السداد على أقساط ميسرة ويتميز أيضاً تمويل منصة سلفة بالآتي

يتميز تمويل منصة سلفة بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز تمويل منصة سلفة بأن المتقدم يحصل على موافقة فورية.

كما يتم إيداع قيمة التمويل بصورة فورية وخلال 24 ساعة بعد توافر جميع الشروط.

يستطيع أيضاً العميل من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة.

يتميز كذلك تمويل منصة سلفة بهامش ربح تنافسي.

طلب سلفة مالية فورية نقداً لدى منصة سلفة بالسعودية

لا يحتاج الراغب في طلب تمويل منصة سلفة إلى بذل أى وقت أو جهد فيستطيع العميل من طلب التمويل من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة وكذلك طلب التمويل.