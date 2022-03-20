نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 2500 كوينز كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا للحصول على ايكون مومنت بيس 2021 في المقال التالي
كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا ، يأمل جميع مستخدمي لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل. الفوز بعدد هائل من الكوينز المجانية للحصول على خدمات أساطير الساحرة المستديرة كرة القدم حول العالم. وذلك حيث يتم لعب مباريات قوية وتتكون منافسة كبيرة بيسن مستخدمي اللعبة. حيث دور لاعبين ايكون مومنت بيس 2021 مهم جدا وكذلك اللاعبون المطورون الذين ينزلون أسبوعيا في التحديثات الأسبوعية للعبة. واليوم من خلالنا فقط سوف نستعرض لكم كيفية الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا بطريقة شرعية بدون أي برامج تخترق هاتفك المحمول. وذلك من خلال موقعكم المفضل ثقفني فتابعوا معي التالي.
كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا
يتم شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا بصفة يومية والمثير من المستخدمين يستخدمون الهدايا اليومية بشكل خاطئ حيث يمكن الحصول على 400 كوينز مجانية من خلال فقط الدخول اليومي على اللعبة حتى بدون لعب أي منافسة داخل اللعبة مع أي شخص أخر ومن خلال الخطوات التالية سوف تحصل على 400 كوينز مجانية فتابع الخطوات التالية.
- أولا يجب تسجيل الدخول اليومي على لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل من هاتفك المحمول.
- ثم خيار الهدايا التي تضاف يوميا تلقائيا إلى رصيدك وهي الكوينز بدلا من gp.
- في حال خيارك للكوينز سوف يتم شحن بيس 2021 موبايل مجانا. بشكل يومي بحد 10 كوينز لمدة 5 أيام واليوم السادس 20 كوينز كما سيتم الحصول على 30 كوينز في اليوم السابع.
- كذلك يتم تكرار ما سبق أسبوعيا وسيتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا بحد أقصى 400 كوينز مجانية.
شحن بيس 2021 موبايل مجانا من المنافسات
كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا من منافسات DAY والتي يتم نزولها مرتين أسبوعيا مرة يوم الاثنين ومرة أخرى يوم الجمعة. ويمكن شحن بيس موبايل مجانا من خلالهم حيث يمكن الحصول على 400 كوينز مجانية أسبوعيا. فقط قم بالدخول على أيقونة منافسات DAY. وأختر فريقك المفضل أو منتخبك على حسب نوعية منافسات الداي. وينصح بإختيار فريق أو منتخب يكون لديك منه لاعبين ايكون مومنت بيس 2021 مسبقا. حتى يتم تسريع الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا. وبهذه الطريقة يمكن الحصول على 1600 كوينز مجانية شهريا. بشرط الفوز في عدة مباريات من منافسات DAY الأسبوعية التي تطلقها كونامي يوم الاثنين والجمعة من كل أسبوع.
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