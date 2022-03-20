ترقب نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو الإسباني اليوم في الدوري الإسباني

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عمر شويل - جدة نتابع معكم نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نتيجة مباراة الكلاسيكو الإسباني اليوم المقامة في الدوري الإسباني، ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب سانتياغو برنابيو في واحدة من المواجهات القوية والتي تشهد متابعة قوية في كل دول العالم لكلاسيكو الأرض.

ترقبوا متابعة نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو الإسباني دقيقة بدقيقة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو الإسباني

من المرتقب أن تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة في واحدة من المواجهات المرتقبة في الأسبوع التاسع والعشرون من الليجا الإسبانية، خاصة وأن ريال مدريد سيحاول تكرار سيناريو مباراة الذهاب بعدما تمكن من الفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

من المنتظر أن تنقل قناة bein sports HD1 مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي في واحدة من المواجهات المرتقبة بين الفريقين، خاصة وأن حفيظ دراجي يعد واحدا من المعلقين الرائعين ومن المنتظر أن تزداد القمة في الكلاسيكو الإسباني متابعة قوية.

تشكيل ريال مدريد في الكلاسيكو الإسباني اليوم

أعلن أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل ريال مدريد في مواجهة اليوم أمام برشلونة في مباراة تشهد غياب كريم بنزيما بسبب الإصابة التي يعاني منها في ظل وجود كلا من هازارد وايسكو على قائمة الإحتياطي في مباراة اليوم.

حراسة المرمى لريال مدريد كورتوا.

لريال مدريد كورتوا. خط الدفاع كلا من كارفخال وميليتاو ودافيد ألابا وناتشو هيرنانديز.

خط الوسط جاء مكونا من توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وفالفيردي.

خط الهجوم جاء مكونا من جونيور ورودريجو.

هذا ويسعى ريال مدريد لخطف النقاط الثلاث لمواصلة التألق في الليجا الإسبانية على حساب برشلونة.

تشكيل برشلونة في الكلاسيكو الإسباني اليوم

دفع تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيرشتيجين.

تيرشتيجين. خط الدفاع: أراوخو وبيكيه وإيريك جارسيا وألبا.

أراوخو وبيكيه وإيريك جارسيا وألبا. خط الوسط: دي يونج وبوسكيتس وبيدري.

دي يونج وبوسكيتس وبيدري. خط الهجوم: توريس وأوباميانج وعثمان ديمبلي.

ترتيب الدوري الإسباني مع مواجهة الكلاسيكو الإسباني

يحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 66 نقطة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه وهو إشبيلية، بينما يحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 51 نقطة ويسعى للتقدم مع تشافي وتحسين المراكز خاصة في ظل سعي برشلونة للعودة إلى المراكز الأولى في ظل التشكيلة الجديدة.

توقعات نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

يتوقع الجميع أن تكون نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم لصالح ريال مدريد في ظل ثبات مستوى الفريق وتأهله إلى دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا وهو الأمر الذي يزيد الفريق حماسة في تحقيق نتائج إيجابية، ولكن يرى عشاق البارسا أن برشلونة تحت قيادة تشافي لن يكون صيدا سهلا في ظل إمتلاك فريق قادر على الثبات وتقديم أداء مختلف في الكلاسيكو الإسباني.