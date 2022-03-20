إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية.. وإصابة 4 أشخاص

صرحت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد 20 مارس، أن أربعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية وسط مدينة أوستن في ولاية تكساس، حيث تستضيف المدينة مهرجان South by Southwest السنوي.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن شرطة مدينة أوستن مطالبتها للسكان بتجنب المنطقة التي شهدت إطلاق النار، محذرة عبر تويتر من أن المسلح ما زال طليقا، ثم أعلنت الشرطة فيما بعد أن المشتبه به أصبح في قبضتها.

وأوضحت الشرطة أن إصابات الضحايا ليست حرجة، وأن الأربعة نقلوا إلى المستشفى، وأن حادث إطلاق النار وقع في منطقة بها عدة حانات بالقرب من مكان إقامة بعض فعاليات المهرجان.

يشار إلى أن القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، قد دفعت إلى إقامة فاعليات المهرجان افتراضيا في العامين الماضيين.