روسيا تعلن تدمير 89 هدفا عسكريا أوكرانيا في يوم واحد

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أن الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش الروسي استهدف 89 منشأة عسكرية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف إن طيران القوات المسلحة الروسية ضرب 89 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد، بما في ذلك 4 مواقع قيادة و65 منطقة لتخزين المعدات العسكرية.

وتابع "خلال اليوم، استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش 89 منشأة عسكرية في أوكرانيا، من بينها: أربعة مراكز قيادة، ومنشأتان لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وتسع قطع مدفعية وخمسة مستودعات لأسلحة وذخائر الصواريخ والمدفعية، فضلا عن 65 مكانا لتخزين المعدات العسكرية".

وأضاف أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 7 طائرات أوكرانية من دون طيار".

وأوصح كوناشينكوف أن القوات الروسية، كجزء من العملية الخاصة، قضت بشكل كامل على الكتيبة القومية الأوكرانية "دونباس"، قائلا "وحدات من القوات المسلحة الروسية تكمل هزيمة كتيبة دونباس القومية".

وأشار إلى تقدم القوات الروسية 12 كيلومترا، ووصلت إلى خط نيكولسكوي، وبالتعاون مع وحدات من جمهورية دونيتسك، طوقت المنطقة السكنية "سلادكو" من 3 جهات.

وكشف عن أن "ما يصل إلى 60 مسلحا ودبابتين و3 عربات قتال مشاة و6 قطع مدفعية ميدانية وقذائف هاون تم تدميرها".

على جانب آخر، أعلنت وسائل إعلام محلية في روسيا مقتل نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي، أندري بالي، خلال المعارك بمدينة ماريوبول في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن عضو مجلس الشيوخ بمدينة سيفاستوبول، إحدى مدن شبة جزيرة القرم، الأحد، قوله: إن نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي أندري بالي، سقط في معارك ماريوبول ضد ما وصفتهم بـ"النازيين الأوكرانيين".

وفي وقت سابق، أعلنت أوكرانيا، ارتفاع عدد ضحايا الجيش الروسي على أراضيها إلى 14 ألفا و400 جندي، وذلك خلال المعارك المستمرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني، في بيان إنه تم قتل 14 ألفا و400 جندي روسي، وإسقاط 95 طائرة، و115 مروحية، فضلا عن تدمير 466 دبابة، و1470 مدرعة.

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.