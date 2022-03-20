الجيش الصومالى يحبط مخططا إرهابيا جنوب غرب البلاد

تمكّن الجيش الوطني الصومالي، من إحباط مخطط إرهابي يتمثل في عنصر إرهابي يستقل دراجة نارية، ويحمل لغما أرضيا في منطقة”غوف غدود” الواقعة بضاحية مدينة ” بيدوا” بولاية جنوب الغرب الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية،اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الصومالية كانت قد نفّذت هذه العملية العسكرية، من أجل تصفية فلول مليشيات الشباب التي اعتادت على امتصاص دماء الأبرياء من الشعب الصومالي، وتواصل القوات ملاحقة المتمردين الذين يعانون من ضعف شديد في قتالها ضد الجيش الوطني في جنوب ووسط البلاد .

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