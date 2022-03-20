وزير الدفاع الأمريكى: صواريخ روسيا فرط الصوتية لا تحدث فارقا فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أضاف وزير الدفاع الأمريكى، أن القوات الروسية ليست فعالة فى تحركاتها على الأرض بأوكرانيا.

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "ناتو"، ينس ستولتنبرج، أن الحلف سيعزز من دعمه لأوكرانيا فى مجالات عدة، لافتًا إلى أن الحلف درب الجنود الأوكرانيين لسنوات.

وقال ستولتنبرج، فى تصريحات لشبكة "إن بى سى" الأمريكية اليوم الأحد، إن "حلف شمال الأطلسى الناتو سيزيد من الدعم لأوكرانيا بما فى ذلك بالمجالات العسكرية والإنسانية والمالية".

وأوضح أن "الناتو درب الجنود الأوكرانيين لسنوات عدة.. عشرات الآلاف من الجنود تم تدريبهم.. وهم الآن فى الصفوف الأمامية لمواجهة الروس".