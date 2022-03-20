واشنطن تدين الهجمات الحوثية على السعودية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "CNN" الأمريكية، قال سوليفان، فى بيان: "استهدفت هذه الهجمات منشآت معالجة المياه وكذلك البنية التحتية للنفط والغاز الطبيعى".

وأضاف: "شن الحوثيون هذه الهجمات الإرهابية بدعم من إيران التى تزودهم بمكونات الصواريخ والطائرات بدون طيار والتدريب والخبرة، فى انتهاك لأمن الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن "قرارات مجلس الأمن تحظر تصدير الأسلحة إلى اليمن".

وأضاف: "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب، لكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا وافق الحوثيون على التعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثها الذى يعمل على عملية تدريجية لتهدئة الصراع".

وأكد أن "الولايات المتحدة تقف بشكل كامل وراء هذه الجهود، وسنواصل تقديم الدعم الكامل لشركائنا فى الدفاع عن أراضيهم ضد هجمات الحوثيين ".